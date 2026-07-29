Tarihi Şerbetçioğlu Konağı’nda restorasyon çalışmaları başladı

Merkezefendi Belediyesi, Denizli'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Şerbetçioğlu Konağı'nı tarihi dokusuna uygun şekilde restore ederek geleceğe kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl belediye bünyesine kazandırılan ve geleneksel Türk Evi mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen tarihi konak, aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kent yaşamına kazandırılacak.

Merkezefendi Belediyesi, ilçenin ve Denizli'nin kültürel değerlerini korumak, geçmişten günümüze uzanan tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 1900'lü yılların başında inşa edilen ve geleneksel Türk Evi mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkan Şerbetçioğlu Konağı'nda restorasyon çalışmalarına başlandı. Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, yürütülecek çalışmalar kapsamında özgün mimari yapısı korunarak yeniden ayağa kaldırılacak. Restorasyon sürecinde konağın tarihi kimliğini oluşturan mimari detaylar, yapı malzemeleri ve özgün dokusu büyük bir titizlikle muhafaza edilecek. Uzman ekipler tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yapı, hem güvenli hale getirilecek hem de tarihi ve kültürel kimliği korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak. Restorasyonun tamamlanmasının ardından Şerbetçioğlu Konağı, Merkezefendi'nin kültürel yaşamına değer katan önemli eserlerden biri olarak yeniden hizmet verecek.