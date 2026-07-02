Tarihi Sinema Makinesi Eskişehir'de Sergileniyor - Son Dakika
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Tarihi Sinema Makinesi Eskişehir'de Sergileniyor

Tarihi Sinema Makinesi Eskişehir\'de Sergileniyor
02.07.2026 10:33
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1928 model sinema makinesi, Eskişehir'deki antika konağında ziyaretçileri etkiliyor.

İstanbul'daki Tarihi Alkazar Sineması'nın yıkılmasıyla antika meraklısı bir aile tarafından satın alınıp Eskişehir'de sergilenen ve hala çalışır vaziyette olan 1928 model tarihi sinema makinesi, görenleri etkiliyor.

Yaklaşık 15 yıl önce küçük antika eşyalar toplamaya başlayan bir aile, eve sığmayan koleksiyonlarını önce küçük bir dükkana, ardından 6 yıl kadar önce Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde üç katlı tarihi bir konağa taşıdı. Görenlerin ilk bakışta müze olarak zannettiği konakta, antika ürün satışı yapılmasının yanı sıra bazı kıymetli eserler sergileniyor. Bu eserlerin başında ise 1928 yılında Almanya üretilen, kömürlü sistemle çalışan 'Zeiss Ikon Ernemann 2' marka film makinesi geliyor. Özellikle 1950 ile 1990 yılları arasında açık hava ve kapalı sinema salonlarının vazgeçilmezi olan tarihi parça, hala sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

"İsteyen birkaç müze oldu ama çok kıymetli olduğu için elimizden çıkartmak istemiyoruz"

Ailesiyle birlikte antikacılık yapan 20 yaşındaki Enes Şahin, eser hakkında bilgi paylaştı. Şahin, "Bu makine, 5 yıldır konağımızda sergileniyor. Eserimiz şu an 98 yaşında, 2 yıl sonra 100 yaşına giriyor. Özel kalem şeklinde kömürlerin birbirine verdiği elektrikle çalışıyor. Açıkçası hala çalışması bizleri de şaşırtıyor. İsteyen birkaç müze oldu aslında ama çok kıymetli ve değerli olduğu için elimizden çıkarmayı da çok istemiyoruz. 50 ve 90'lı yıllar arasında popüler olan makinemiz; açık hava sinemalarında, otoparklı sinemalarda ve kapalı sinema salonlarında ilgi görmüş bir eserdir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Sinema Makinesi Eskişehir'de Sergileniyor - Son Dakika

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