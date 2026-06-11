Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Edirne'de Açıldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Edirne'de Açıldı

Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Edirne\'de Açıldı
11.06.2026 18:01
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Edirne'de düzenlenen fotoğraf sergisi, tarım ve orman temalarını sanatla buluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" çerçevesinde hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışı, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Kerim Yapça, Edirne Gıda Kontrol Laboratuar Müdürü Arıkan Kocabaş, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve kurum personelin katılımıyla gerçekleştirildi. 84 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışında konuşan Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, emeği geçenlere tüm sanatseverleri kutlayarak, teşekkür etti.

Sergi açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, yarışmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca 2009 yılından bu yana düzenlendiğini ve fotoğrafın güçlü anlatım diliyle üretimin, emeğin, toprağın ve doğal kaynakların değerini toplumla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında yaklaşık 7 bin civarında bir katılımcıyla 3 bin civarında fotoğrafla katılım sağlandığını ifade eden Köse, "Bunların 109 tanesi sergilemeye layık görüldü. 13'ü de bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü. Fotoğrafçılarımıza yaklaşık 1 milyon 735 bin TL bir ödül verildi. Ülkemizin doğal kaynaklarının, tarımının güzel fotoğraflarla bir farkındalık oluşturması amacıyla bu fotoğraf sergisi her yıl düzenleniyor. 2024 yılından itibaren uluslararası düzeye alındı. Son 2 yıldır uluslararası düzeyde katılımcılar da oluyor. Bu yıl 31 Ağustos'a kadar müracaatlar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve fotoğraflar gezilerek inceleme yapıldı. Sergide; tarımın bereketini, ormanların doğal zenginliğini ve üretimin her aşamasında emek veren insanlarımızın hikayelerini yansıtan birbirinden etkileyici fotoğraflar ziyaretçilerle buluştu. Objektiflere yansıyan özel kareler, tabiat ile insan arasındaki güçlü bağı gözler önüne sererken ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Tarım, orman ve insan temalarının sanatsal bir bakış açısıyla işlendiği sergi; üretimin, emeğin ve doğal yaşamın önemine dikkat çekerek ziyaretçilere hem görsel bir şölen hem de farkındalık oluşturan anlamlı bir deneyim sunuyor.

15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na bu yıl toplam 2 bin 11 katılımcı, 6 bin 71 eserle başvurdu. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık görülürken, 109 eser sergilenmeye değer bulundu. Ayrıca bir eser, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı tarafından verilen "Bakan Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

16. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarım ve Orman Fotoğraf Sergisi Edirne'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ergün Özgün Ergün Özgün:
    ben geçen hafta bir arkadaşımın amcası böyle bir yarışmaya katılmıştı orman fotoğraflarıyla işte bu tür etkinlikler insanların emeğine değer veriyo diye düşünüyom aferin bakanlığa 0 0 Yanıtla
  • Asudan Tuğçe Buyukkececi Asudan Tuğçe Buyukkececi:
    ya bu ülkede hep böyle sergiler açılıyo fotoğraflar sunuluyo ama tarımdaki sorunlar çözülmüyo artık birisi somut sonuç versin diye bağırıyo insan hep güzellemeler yeter artık 0 0 Yanıtla
  • Bilge Çoban Bilge Çoban:
    bu serginin ne kadar ziyaretçi çektiğini görmek lazım yoksa bu açılışlar havada kalıyo bitti mi diye soruyorum yani fotoğraflar güzel ama insanlar gidiyo mu gitmiyorsa boş yapılan bir etkinlik olur işte 0 0 Yanıtla
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