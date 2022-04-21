Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek

21.04.2022 15:07
Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek

Tarsus Doğa Parkı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşından küçük çocuklar ücretsiz gezilebilecek.

Tarsus Doğa Parkı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşından küçük çocuklar ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'na girişlerde, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara özel tarife uygulanacak.

Çok sayıda farklı türe ev sahipliği yapan doğa parkı, 15 yaşına kadar olan çocukları ücretsiz misafir edecek.

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Başkan Oktay, '23 Nisan bir milletin gurur günüdür' Başkan Oktay, '23 Nisan bir milletin gurur günüdür' Pencereden gelen mutluluk Pencereden gelen mutluluk

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tarsus, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek - Son Dakika
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