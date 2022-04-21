Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocukları ücretsiz misafir edecek - Son Dakika

Tarsus Doğa Parkı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 15 yaşından küçük çocuklar ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'na girişlerde, 23 Nisan dolayısıyla çocuklara özel tarife uygulanacak.

Çok sayıda farklı türe ev sahipliği yapan doğa parkı, 15 yaşına kadar olan çocukları ücretsiz misafir edecek.