Mersin'de Tarsus Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan kursiyerlerin yaptığı resimler sergilendi.
Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde açılan yıl sonu sergisinde, 50 kursiyerin yağlı boya, kara kalem, sulu boya ve pastel teknikleriyle yaptığı 200 resim yer aldı.
Sergiyi gezen Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, eserleri inceledi.
Akyüz, Tarsus Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri ve kursiyerlerini tebrik etti.
Sergi yarına kadar ziyarete açık olacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de Tarsus Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin resim sergisi - Son Dakika
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