Tarsus Müzesi\'nde tutuklu ve hükümlülerin 198 eserlik sergisi ziyarete açıldı

Tarsus Müzesi'nde tutuklu ve hükümlülerin 198 eserlik sergisi ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarından oluşan 198 eserlik sergi, Tarsus Müzesi'nde açıldı. Ziyaretçiler sergiyi 2 Ekim'e kadar gezebilecek.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Ali Sarıoğlu ve Mehmet Karanlık, Tarsus Müzesi'nde açılan sergiye katıldı.
Sergide, hükümlü ve tutukluların ahşap el ürünleri ve resim çalışmalarından oluşan 198 eser yer aldı.
Ziyaretçileri ağırlayan sergi, 2 Ekim'e kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA
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