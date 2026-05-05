Taş Baskı Motifleri Dijital Sanatta Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taş Baskı Motifleri Dijital Sanatta Yeniden Canlanıyor

Taş Baskı Motifleri Dijital Sanatta Yeniden Canlanıyor
05.05.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da üniversite öğrencisi, yüzlerce yıllık taş baskı motiflerini dijital sanatla buluşturdu.

Kastamonu'da üniversite öğrencisi yüzlerce yıllık yöresel taş baskı motiflerini dijital baskı yöntemini kullanarak sanatla buluşturdu. 17 adet motif kullanılarak yapılan eserler büyük beğeni topladı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Şule Şahiner tarafından, Prof. Dr. Metin Uçar danışmanlığında hazırlanan proje ile Kastamonu'nun yüzlerce yıllık geçmişe sahip taş baskı motifleri dijital sanatla buluşturuldu. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje çerçevesinde, yapılan araştırmaların ardından Kastamonu'ya ait 17 taş baskı motifi dijitale aktarıldı. Daha sonra, 17 taş baskı motifi kullanılarak yapılan 25 eser, dijital baskı yöntemiyle tablolara aktarıldı. Eserler, Turhan Topçuoğlu Sergi Salonu'nda açılan sergide beğeniye sunuldu. Eserler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Öte yandan, dijital sanata uyarlanan taş baskı motiflerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesi için çalışma yürütüleceği belirtildi.

"Motifleri günümüze nasıl uyarlayabiliriz diye düşündük"

Serginin açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Uçar, proje sürecinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tekstil Bölümü'nün Kastamonu'daki taş baskı motifleriyle ilgili yaptığı araştırmadan faydalandıklarını dile getirerek, "Sadece Kastamonu'da kullanılan motifleri ele aldık. Bunları daha çağdaş bir şekilde günümüze nasıl uyarlayabiliriz diye biraz düşündük. Bunu proje olarak sunduk. Projemiz önce motiflerin tespit edilmesi arkasından da dijital baskıyla bir sergi açılması ve katalog haline getirilmesinden oluşuyordu. Şu anda sergi aşamasındayız. Bir de açabilirsek kampüste aynı sergiyi açmayı planlıyoruz. Burada sergiyi açmamızın sebebi de halkla daha iç içe olması içindi. Ama açıkçası ilgi çok da düşündüğümüz gibi olmadı" dedi.

"Motiflerin dijital olarak sanata tekrar kazandırılmasını istedim"

Proje süreciyle ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Şule Şahiner de, "Bu motifler sandıklarda duruyordu. Sadece şalvarın üstüne ve masa örtülerinin üzerine basılıyor. Bunu halkımız bilmiyor, bunu gençlik bilmiyor. Bu motiflerin dijital olarak sanata tekrar kazandırılmasını istedim. Sadece sandıklarımız da kalmasını istemedim. O yüzden dijital sanata uyarladım. Modern bir dille dijital olarak tekrar konumlandırdım ve çalışmalarımı bu şekilde ilerlettim. Bunları masa örtüsü, çarşaf deseni olarak da kullanılabiliriz. Ayrıca patent için de gerekli mecralara başvuracağım. Yeni bir dille, yeni bir çağdaş yorumla tekrar bu taş baskı motiflerini kullanabileceğiz. Motifleri taş baskı olarak sadece siyah beyaz olarak değil, rengarenk fularlarda, çarşaf desenlerinde, etek baskılarında, çanta kılıflarında birçok mecrada bunları tekstil ürünü olarak tabii ki kullanabiliriz. Şu anda gördüğünüz bu taş baskı motifleriyle yapılmış bir şal. Ama tek bir şal, çağdaş bir yorum ya da resimsel bir göz ya da sanatsal bir göz yok. Sadece taş baskı motifinin direk üzerine işlemişler. Bu da bir örnek" şeklinde konuştu.

Serginin 20 Mayıs'a kadar açık kalacağı belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taş Baskı Motifleri Dijital Sanatta Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:39:39. #7.12#
SON DAKİKA: Taş Baskı Motifleri Dijital Sanatta Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.