Kültür Sanat

Taş fırın erkeği Tamer Karadağlı'ya yoğun ilgi

Trabzon'da 24. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışı yoğun yağmur altında yapıldı

TRABZON - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 24. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışı yoğun yağmur altında yapıldı.

Trabzon'da 2-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 24.Uluslararası Tiyatro Festivali'nin açılışına katılan ve özellikle uzun yıllar Türk televizyonlarında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı aile dizisinde "Taş Fırın Erkeği Haluk" rolünü canlandıran Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya vatandaşlar kortej yürüyüşü boyunca yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda açılışı yapılan 24.Uluslararası Tiyatro Festivali'ne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullah Uraloğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katılırken etkinlik çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, festivallerin ülke tanıtımında önemli rol oynadığına dikkat çekerek, "Bu festivallerin şehirlere katkısı çok büyük. Hem sanat kültür anlamında, hem de turizm anlamında dünyada tanıtımı adına çok önemli rol oynuyor. Sadece bir tiyatro festivali olarak bakmamak gerekiyor. Biz aslında ülkemizi de gösteriyoruz çünkü uluslararası bir festival. Buradan dönen yabancı tiyatrolar bizim ülkemizin reklamını yapıyor oluyor. Biz bir bakıma bu anlamda turizm elçiliği de yapıyor oluyoruz. Festivale çok büyük bir ilgi var bu sene 24. Yapıyoruz. Trabzon Devlet Tiyatrosu 1987'de kuruldu. Dolayısıyla tiyatro kültürüyle yaşayan bir şehir ve tiyatroya karşıda inanılmaz bir teveccüh içinde. Mevcut olan tiyatromuz yetmiyor artık bir yeni sahneye daha ihtiyacımız var çünkü talep çok fazla. Trabzon seyircisi son derece seçici ve tiyatrosuna sahip çıkan bir seyirci. Bu da bizim için çok güzel" dedi.

"İlgi gerçekten beni çok etkiledi"

Yağmur altında yapılan kortej yürüyüşü boyunca vatandaşların yoğun ilgisi kendisini çok etkilediğini kaydeden Karadağlı, "Çok mutlu oldum çünkü halkı gösterdiği teveccüh hiçbir şeye benzemiyor. Ben Trabzon'da daha önce defalarca geldim her zaman büyük bir ilgiyle karşılandım ama bu sefer bu ilgi gerçekten beni çok etkiledi. Sadece bana sahip çıkmaları değil festivallerine sahip çıkmaları adına çok önemli. Bu sene 24.cisini düzenlediğimiz festival Trabzon'unu muza hayırlı uğurlu olsun. Bir ara yürümesek mi acaba arabayla mı geçsek yürüyüşü iptal mi etsek diye bir konuşma oldu, hayır. O kadar insan bekleyip te teveccühü gösteriyorsa bize düşende yağmur çamur dinlemeden o yürüyüşü yapmak oldu" diye konuştu

Festivale katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullah Uraloğlu da Trabzon'un kültür ve sanat anlamında biraz daha öne çıkması gerektiğini kaydederek, "Trabzonlular olarak kültür ve sanat tarafımızı birazcık daha öne çıkarmamız birazcık daha duyurmamız biraz daha geliştirmemiz gerekmektedir. İnşallah bunu biraz daha ilerleteceğiz. Uluslararası bir organizasyon yabancı misafirlerimiz var. Trabzon buna yakışır buna layık. Mutlaka kendimizi geliştireceğimiz bir sürecin başlangıcına vesile olsun istiyorum. Yağmur biraz belki etkinliklerimizi olumsuz etkileyebilir ama şevkimizi etkilemeyecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 1,5 kilometrelik kortej yürüyüşü yapılırken, yürüyüşe katılanlar yol boyunca ıslanmalarına rağmen yürüyüşü bırakmadı.