Taşçılar Köyü'nde 19. Yaz Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Taşçılar Köyü'nde 19. Yaz Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Taşçılar Köyü\'nde 19. Yaz Şenliği Coşkuyla Kutlandı
21.07.2026 10:18
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Bayburt'un Taşçılar köyünde düzenlenen 19. yaz şenliğinde birlik beraberlik mesajları verildi.

Bayburt'un Taşçılar köyünde bu yıl 19'uncusu düzenlenen geleneksel yaz şenliği, il içi ve il dışından gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Beraberlik mesajlarının verildiği şenlikte, hemşehriler hasret giderdi.

Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, il dışındaki Bayburt derneklerinin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu ile Sehlan Burak'ın seslendirdiği türkülere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Bayburt barlarının oynandığı şenlikte ayrıca vatandaşlar, gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Şenlik alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, organizasyonun beraberlik ruhunu yaşattığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Erkul tarafından Vali Eldivan'a hediye takdim edildi. Vali Eldivan ve protokol üyeleri de organizasyona katkı sunan sponsorlara plaket verdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Taşçılar Köyü'nde 19. Yaz Şenliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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