Taşköprü\'de 200 yıllık Derbederler Hamamı halk kütüphanesine dönüştürülecek

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 200 yıllık geçmişe sahip tarihi hamamın restore edilmesi için yapılan ihale süreci tamamlandı. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi hamamın, kütüphane olarak ilçeye hizmet vermesi bekleniyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 19. yüzyıldan kalma tarihi Derbederler Hamamının restore edilmesi için ihaleye çıkıldı. Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 200 yıllık geçmişe sahip tarihi Derbederler Hamamı'nın restorasyon projesi için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme bedeli 2 milyon 980 bin lira olan çalışmaların 365 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarının ardından tarihi hamamın yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor. Ayrıca tarihi hamamın, restorasyon çalışmalarının ardından ilçede halk kütüphanesi olarak kullanılması amaçlanıyor.

"200 yıllık tarihi hamam, restorasyon çalışmalarının ardından kütüphane olarak kullanılacak"

Taşköprü'nün tarihi ve kültürel mirasını koruma amaçlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin değeri haline gelen tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu kapsamda Taşköprü'de bulunan ve 200 yıllık geçmişe sahip tarihi hamamın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Arslan, "19. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Derbederler Hamamı'nı yeniden ilçemizin hizmetine kazandırmak için önemli bir adım attık. Tarihi hamamın restorasyon ihale süreci tamamlandı. İnşallah yakında bir zamanda çalışmaları başlayacak" diye konuştu.

Tarihi hamamın restorasyon çalışmalarının ardından kütüphane olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Arslan, "Tarihimize sahip çıkmak ve kültürel değerlerimizi yaşatmak amacıyla Taşköprü Belediyemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsisini gerçekleştirdiğimiz tarihi yapımızın ihale süreci tamamlandı. Tarihi hamamın kütüphane olarak restorasyon yapımı ihalesine çıkıldı. Tarihi kütüphane proje çalışmaları kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hamam, geçmişin izlerini taşıyan mimarisiyle kitapların ve bilginin buluştuğu bir kültür yuvasına dönüşecek. Bir zamanlar hamam olarak hizmet veren bu tarihi eserimiz, artık çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin kitaplarla buluştuğu bir mekan haline gelecek. Dün olduğu gibi bugünde ve yarında tarihi değerlerimizi korurken, bu değerlerimizi yaşayan mekanlara dönüştürmeye de devam edeceğiz. Taşköprü'müze şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.