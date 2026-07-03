Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor

Taşköprü\'de festival hazırlıkları sürüyor
03.07.2026 20:23  Güncelleme: 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36’ncısı düzenlenecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklar başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan başkanlığında yapılan toplantıda, fuarın tarımsal gücü tanıtma ve üreticileri yeni teknolojilerle buluşturma hedefleri ele alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklar başladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından 36'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor. 6 gün sürecek festival kapsamında Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı da gerçekleştirilecek. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan başkanlığında fuar hazırlıkları için istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçede ve il genelinde faaliyet gösteren tarım makinesi ve traktör bayileri ile üreticiler katıldı.

Toplantıda, fuarın Taşköprü'nün tarımsal gücünün daha geniş kitlelere tanıtılması, üreticilerin yeni teknolojilerle buluşturulması ve ekonomik katkısının artırılması hedefleri dile getirildi.

Türkiye'nin önde gelen tarım üretim merkezleri arasında yer alan Taşköprü'nün, geleneksel üretim yapısının yanı sıra, modern tarım uygulamalarıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Arslan, çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Kültür Sanat, Kastamonu, Festival, Taşköprü, Ekonomi, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
Kadını tekme atarak bayılttı Kadını tekme atarak bayılttı
12 Dev Adam, 5’te 5 yaptı 12 Dev Adam, 5'te 5 yaptı
CHP’den AK Parti’ye geçen Mesut Özarslan’dan bomba itiraf CHP'den AK Parti'ye geçen Mesut Özarslan'dan bomba itiraf
Venezuela’daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı Venezuela'daki depremlerde binanın saniyeler içinde çöktüğü anlar ortaya çıktı
Ali Hamaney’in cenazesi Tahran’da binlerce kişinin önünde Ali Hamaney'in cenazesi Tahran'da binlerce kişinin önünde

20:28
Beşiktaş’tan Sertaç Şanlı’ya veda: Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Beşiktaş'tan Sertaç Şanlı'ya veda: Fenerbahçe'ye geri dönüyor
20:07
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
19:56
Çekmeköy’deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı Kafede oturan kadın yaralandı
Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı
19:11
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
18:19
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 20:37:16. #7.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de festival hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.