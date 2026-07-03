Taşköprü\'de festival hazırlıkları sürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl 36'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için hazırlıklar başladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından 36'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor. 6 gün sürecek festival kapsamında Tarım, Orman, Hayvancılık ve Gıda Fuarı da gerçekleştirilecek. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan başkanlığında fuar hazırlıkları için istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçede ve il genelinde faaliyet gösteren tarım makinesi ve traktör bayileri ile üreticiler katıldı.

Toplantıda, fuarın Taşköprü'nün tarımsal gücünün daha geniş kitlelere tanıtılması, üreticilerin yeni teknolojilerle buluşturulması ve ekonomik katkısının artırılması hedefleri dile getirildi.

Türkiye'nin önde gelen tarım üretim merkezleri arasında yer alan Taşköprü'nün, geleneksel üretim yapısının yanı sıra, modern tarım uygulamalarıyla da dikkat çektiğini vurgulayan Başkan Arslan, çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - KASTAMONU