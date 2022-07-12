Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu - Son Dakika
Üye Girişi

Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu

12.07.2022 09:16

Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turuKIRIKKALE Kurban Bayramı tatilinde Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı.

Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu

KIRIKKALE Kurban Bayramı tatilinde Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından Kırıkkale'ye gelen vatandaşlar, bozkırın ortasında tekne turu yapmanın keyfini yaşadı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması deniz, kum güneşi tercih edenlerin yanı sıra kültür turizmini de hareketlendirdi. 15 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği bayram tatili boyunca kıyı bölgelerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bu hareketlilikten kültür turizmi de olumlu etkilendi. Birçok vatandaş İç Anadolu'da bulunan tatil bölgelerini tercih etti. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan, tarih ve doğal güzelliklerinin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu da ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, bozkırın ortasındaki Kızılırmak nehri üzerinde bulunan kanyonda tekne turu yapmanın keyfini yaşadı. Tekneyle gezintiye çıkanlar, nesli tükenmekte olan kara leyleklerin yuvasını ve su kaplumbağalarını görme fırsatını buldu.

Bazı ziyaretçiler seyir teraslarında manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çekinirken, bazıları da köprü üzerinde olta ile balık tuttu. Bayram tatilinin uzun olması sebebiyle ziyaretçi sayısının beklenenin üzerine çıkması hedefleniyor. Yerli ve yabacı turistlerin uğrak mekanı haline geldiği tarihi turizm bölgesi "dron" ile havadan görüntülendi. İşletmesi ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polisevi tarafından yapılıyor. Tekneyle gezintiye çıkan Duygu Özsel, " Ankara'dan geliyoruz. Bayramda çocuklara da değişiklik olsun diye. Öyle bir tekne turu planladık. Bozkırın ortasında güzel bir seyahat oldu bizim için. Çok eğlenceli çok keyifli" dedi.

Levent Özsel de "Çocuklarla birlikte değişik bir program yaptık. Burayı herkese tavsiye ediyoruz. Kızılırmak nehri üzerinde güzel bir tekne turu. Çeşnigir köprüsüne herkesi bekliyoruz. Çok güzel ve eğlenceli herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilin ikinci gününde de yollara akın ettiler
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Selçuklu, Tatil, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 09:26:50. #1.11#
SON DAKİKA: Tatil uzadı, ziyaretçiler akın etti: Bozkırın ortasında tekne turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement