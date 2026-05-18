Başkan Tatık: 19 Mayıs Bağımsızlığın Sembolü - Son Dakika
Başkan Tatık: 19 Mayıs Bağımsızlığın Sembolü

18.05.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı basın mesajında, 19 Mayıs 1919'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığını belirten Başkan Tatık, bu özel günün milletin bahtını değiştiren bir milat olduğunu ifade etti. Cumhuriyetin emanet edildiği gençlerin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük güç olduğunu dile getiren Başkan Tatık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençlerimiz; ülkemizin yarınlarını inşa edecek en büyük gücümüz ve umudumuzdur. Gençlerimizin bilimde, sanatta, kültürde ve sporda daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Onların enerjisi ve kararlılığı, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin teminatıdır. 19 Mayıs, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve verilen değerin en açık göstergesidir. Bu bilinçle gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri ve ülkemize katkı sunmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz."

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Tatık, "Bugün bizlere düşen en önemli görev; ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve gençlerimize daha güçlü bir gelecek bırakmaktır. Bu anlayışla, geleceğimizi inşa edecek her bir gencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sporla, sanatla ve eğitimle iç içe büyümesi; hem bireysel gelişimleri hem de ülkemizin kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" sözleriyle mesajını tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

13:09
12:36
11:29
11:27
11:08
10:43
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:33:04. #7.12#
