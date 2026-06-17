Kütahya Tavşanlı\'da Halk Eğitim kursiyerlerinden görkemli yıl sonu sergisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen görkemli bir yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilen açılış programına Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, halk eğitim merkezlerinin toplumsal kalkınma ve bireysel gelişim noktasında üstlendiği kritik role değindi. Merkezlerin 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa hitap ettiğini belirten Kaymakam Özdemir, kursların meslek edindirme, kişisel gelişim ve topluma aktif katılım sağlama açısından büyük bir işlev gördüğünü ifade ederek, sergilenen el emeği ürünlerin arkasındaki özverili çalışmalardan dolayı tüm kursiyerleri tebrik etti.

Protokol konuşmalarının ardından Kaymakam Ömer Faruk Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü R. Raşit Küçükkağnıcı'ya günün anısına hediye takdiminde bulunuldu. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergi alanını dolaşarak kursiyerlerden yıl boyunca üretilen el emeği göz nuru çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kurum faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında güncel verileri paylaşan Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk, engelli ve örgün eğitim dışına çıkmış özel ihtiyacı olan bireyler ile ailelerine yönelik bu yıl 13 kurs açtıklarını ve 68 kişiye ulaştıklarını belirtti. Örgün eğitim çağının dışındaki vatandaşlara Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi olarak hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Abdullah Öztürk, üniversite sınavlarına hazırlanan 118 öğrencinin de Destekleme ve Yetiştirme kurslarında eğitim aldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemeleriyle E-Yaygın sisteminde 73 farklı alanda bin 881 mesleki ve bin 110 genel olmak üzere toplam 2 bin 991 kurs türü bulunduğunu vurgulayan Müdür Abdullah Öztürk, Tavşanlı merkezi, mahalleleri, beldeleri ve köylerinde genel, mesleki ve teknik alanlarda toplam 481 kurs açtıklarını ve bu kurslara 10 bin 821 kişinin katılım sağladığını ifade etti. Öztürk, 2025-2026 öğretim yılında yetişkinler ve yabancı uyruklu vatandaşlar için açılan 33 okuma yazma kursundan ise 50'si kadın, 36'sı erkek olmak üzere toplam 86 kişinin yararlandığını sözlerine ekledi.

Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi'nin "Her zaman her yerde, herkes için, hayat boyu eğitim" düsturuyla hareket ettiğini hatırlatan Abdullah Öztürk, kendilerine destek veren Tavşanlı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, okul müdürlükleri ve diğer tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. - KÜTAHYA