Kültür Sanat

Tekirdağ 4. Lavanta Şenliği renkli anlara sahne oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen 4'üncü Lavanta Şenliği renkli anlara sahne oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Tekirdağ Lavanta Şenliği, yüzlerce doğa severin katılımıyla yapıldı. Karahisarlı Mahallesi'nde yer alan bir lavanta tarlasında düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisi ile başladı. Ritim grubunun da yer aldığı etkinlikte fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları mor lavanta tarlası içinde en güzel fotoğraf karesini yakalamak için birbiriyle yarışırken, vatandaşlar da cep telefonu kameraları ile özçekim yaparak bu anları kayıt altına aldı.

"Tekirdağ'da bin 500 dörümlük alanda 30 lavanta bahçemiz var"

Etkinlikte konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Tekirdağ'da 4'üncüsünü düzenlediğimiz lavanta şenliğimizde lavanta şenliğinde amacımız bir farkındalık oluşturmak. İlimizde bin 500 dönüm alanda, 30 tane donanımlı bahçemiz var. Fotoğraf sanatçılarımız ve basın mensuplarımız bu alanda güzel fotoğraflar çekecekler. Bu güzel etkinliği basın mensuplarımız aracılığı ile tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

Hacıoğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılar lavanta tarlasına girerek fotoğraf sanatçıları ve basın mensuplarına poz vererek etkinliğin tadını çıkardı.