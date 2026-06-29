Tekirdağ\'da Türk Kara Kuvvetlerinin silah ve teçhizat sergisi ilgi gördü

Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da açılan yerli ve milli silahlar ile askeri teçhizat sergisi, protokol üyeleri ve davetlilerden ilgi gördü.

Tekirdağ Garnizon Komutanlığı'nca Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığının tanıtım filmi ile 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca 2025-2026 eğitim döneminde icra edilen faaliyetleri anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

Programın sonunda yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar ile Garnizon Komutanlığının envanterinde bulunan askeri teçhizatın yer aldığı sergi gezildi. Sergide piyade silahları, çeşitli askeri ekipmanlar ve envanterdeki teçhizat katılımcıların beğenisine sunulurken, görevliler sergilenen malzemeler hakkında bilgi verdi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutan Vekili Kamil Kıspet, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ile Garnizon Komutanlığı personeli katıldı. - TEKİRDAĞ