Tekirdağ'da Müzik Coşkusu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Müzik Coşkusu

Tekirdağ\'da Müzik Coşkusu
13.06.2026 23:52
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60. Uluslararası Kiraz Festivali'nde Kolpa ve Buray konserleri büyük ilgi gördü.

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin üçüncü gününde müzik grubu Kolpa ile sanatçı Buray sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kolpa konser verdi. Grup, seslendirdiği sevilen şarkılarla festivale katılanlara keyifli anlar yaşattı. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik etti.

Kolpa'nın ardından sahneye çıkan Buray da repertuvarındaki sevilen eserleri seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusuna ortak oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konserlerin ardından yaptığı konuşmada festivalin yoğun katılımla sürdüğünü belirterek, etkinliklere ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Nallar, gece sonunda Kolpa grubu üyeleri ile Buray'a çiçek ve kiraz takdim etti.

60.? Uluslararası Kiraz Festivali yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

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