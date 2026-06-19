Tekirdağ\'da Türk musikisi rüzgarı esti: "Bir Gönül Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu

Tekirdağ'da düzenlenen "Güfteler ve Bestelerle Bir Gönül Yolculuğu" konseri, Türk musikisinin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, yoğun katılımla ve büyük beğeniyle takip edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen gecede, güfteleriyle tanınan Sedai Kavrık ile Türk musikisinin yaşayan önemli bestekarlarından Amir Ateş'in eserleri seslendirildi. Musiki tutkunlarının ilgi gösterdiği programda, duygu yüklü eserler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şefliğini Yıldıray Öztürk'ün yaptığı konserin sunuculuğunu Buket Ataseven üstlenirken, sanatçılar birbirinden değerli eserleri seslendirdi. Konser kapsamında Türk musikisinin önemli isimlerinden Amir Ateş, Aydın Tekindor, Fehmi Altunay, Veysel Yalvaç ve Serdar Gelgeç de konuk bestekar olarak programa katıldı. Sanatseverler, Türk musikisinin klasikleşmiş eserleri ile yeni bestelerden oluşan repertuvarı ilgiyle dinledi.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca salonda zaman zaman eserlere eşlik eden izleyiciler, sanatçılara alkışlarla destek verdi. Program sonunda sahne alan sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken, katılımcılar böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tekirdağ'da kültür ve sanat etkinliklerinin önemine dikkat çekilen gecede, Türk musikisinin yaşayan değerlerinin eserlerinin yeni kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Etkinliğe Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, çok sayıda protokol üyesi ve sanatsever katıldı. - TEKİRDAĞ