Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, En İyi Kiraz Yarışması, Rakoczi Kupası Yelken Yarışları ve konserler gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

12.06.2024 13:35
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Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" yarın başlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde, Naip Mahallesi'nde "En İyi Kiraz Yarışması" yapılacak. Kortej yürüyüşün ardından festival ateşi yakılacak.

Macar Prensi Ferenc Rakoczi adına "Rakoczi Kupası Yelken Yarışları" ile çeşitli spor aktivitelerinin gerçekleştirileceği festivalde, şarkıcılar Eypio, Oğuzhan Koç, Hande Yener ve Şevval Sam konser verecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival kapsamında yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi misafir edeceklerini söyledi.

Festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Nallar, "Cüzi bütçelerle güzel bir festival gerçekleştireceğiz. Yerel esnafımızın stantlarının olduğu bir festival olacak. Macar misafirlerimizi ağırlayacağız. Onlar için anlamlı etkinlikler olacak. Gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin eğlenceli vakit geçireceği bir festival gerçekleşecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 58'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali yarın başlıyor - Son Dakika
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