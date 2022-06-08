Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü

08.06.2022 14:11

Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocukların yüzünü güldürdü.

Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği çocukların yüzünü güldürdü.

"Gökyüzü Şenlensin" adıyla yapılan etkinlik Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanlığı iş birliğinde yapıldı. Yukarı Çinik Mahallesi Köy Konağı önünde bulunan çayırda çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte palyaçolar balondan şekiller yaparak çocuklara hediye etti. Çocuklarla yüz boyama yapıldı. Pamuk şekeri ve patlamış mısırda çocuklara ikram edildi. Aileleriyle buraya gelen çocuklar uçurtmalarını daha yükseğe uçurabilmek için çaba sarf etti. Büyükleri de zaman zaman çocukların heyecanına ortak olarak uçurtma yarışına dahil oldu. Etkinlikte ayrıca çuval yarışı gibi yarışmalarla da mutluluk katlandı.

Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Cengiz, "Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanlığı, ve belediyemizle birlikte çocuklarımızla beraber Gökyüzü Şenlensin projesi adı altında bir etkinlik düzenledik. Pandemide bunalan öğrencilerimiz için velilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çok güzel bir çalışma oldu. Burada ikramlarımız var. Çocuklar uçurtmalarla eğleniyor. Öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz mutlu. Biz daha çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliği takip eden Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu da, "Dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir" sloganıyla bu çalışmalara imza attıklarını belirttiler.

Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü
Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü
Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü
Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü

YORUMLAR
500
Şişlili Çocuklar 10 Yıldır Geri Dönüşümde Fark Yaratıyor Şişlili Çocuklar 10 Yıldır Geri Dönüşümde Fark Yaratıyor Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tekkeköy'de uçurtma şenliği yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement