TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa'da gündüz teknoloji, akşam kültür turu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa'da gündüz teknoloji, akşam kültür turu yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa\'da gündüz teknoloji, akşam kültür turu yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ederken ziyaretçiler gündüz teknolojiyi, akşam kentin tarihi ve kültürünü keşfediyor. Balıklıgöl'ü gezen, ciğer kebabı tadan misafirler sıra gecesinde yöresel müziklerle eğleniyor.

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, gün boyunca festival alanında teknoloji ve inovasyonun heyecanına ortak olurken akşam saatlerinde kentin tarihi, gastronomisi ve müzik kültürünü keşfediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanında insansız hava araçlarından yapay zekaya, elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine kadar birçok alandaki çalışmayı inceleyen ziyaretçiler, günün ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel rotalarını keşfe çıkıyor.

Kentteki programlarına Balıklıgöl'ü ziyaret ederek başlayan misafirler, tarihi sokakları ve çarşıları gezerek şehrin kültürel dokusunu yakından tanıyor.

Ziyaretçilerin Şanlıurfa'daki kültür rotasında yöresel lezzetler de önemli yer tutuyor. Kentin meşhur ciğer kebabını deneyen misafirler, gastronomi kültürünü de tanıma fırsatı buluyor.

Günün sonunda sıra gecesine katılan TEKNOFEST ziyaretçileri, yöresel müzikler eşliğinde kentin geleneksel eğlence kültürünü deneyimliyor.

"Güneydoğu halkının misafirperverliği ziyaretçileri mutlu ediyor"

Kentte 3 kuşaktır restoran işleten Eyyüp Kurtboğan, AA muhabirine, esnaf olarak TEKNOFEST'in kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Festival için Şanlıurfa'ya gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Kurtboğan, "Gelen misafirlerin geri dönüşleri güzel oluyor. Bu festivalin şehrimizde olması bize artı puan kazandırdı. Herkes ciğer istiyor. Urfa'ya gel, ciğerimizi ye diyoruz. Memnunlar, Güneydoğu halkının misafirperverliği ziyaretçileri mutlu ediyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sıra gecesi etkinliği düzenleyen İrfan Birdağ ise kentin kültürünü ziyaretçilere tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Birdağ, "Şu an için şehrimiz TEKNOFEST yoğunluğu içerisinde. Ziyarete gelen yerli yabancı misafirlerimize kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla yöresel yemeklerimizi ve sıra gecesini icra etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Buranın kültürümüze yakın olduğunu görmüş olduk"

Kastamonu'dan TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gelen Ömer Faruk Demirci, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Demirci, "TEKNOFEST'teki hava ve kara araçları çocuklarımız için güzel oldu. Şanlıurfa daha önce geldiğim şehirdi ancak ailemle ilk kez geliyorum. Buranın kültürümüze yakın olduğunu görmüş olduk. Milli duygularımızın ve dilimizin ortak olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Kerem Odabaşı da teknoloji gönüllüsü olduğunu ve Şanlıurfa'yı sevdiğini belirtti.

Daha önce TEKNOFEST kapsamında farklı şehirlere gittiğini anlatan Odabaşı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST Güneydoğu dolayısıyla kente geldik. Hem Güneydoğu turu yapıyoruz hem de TEKNOFEST'e gelip bizimle alakalı düşündüğümüz teknoloji şirketlerini ziyaret ediyoruz. Akşam kebabımızı yedik. Hem ziyaretçiler için hem de şehrin sakinleri için güzel bir kaynaşma ortamı oldu."

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıKültür SanatGastronomiBalıklıgölTeknofestŞanlıurfaTeknolojiKültürTurizmMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 13:31:29. #.0.2#
SON DAKİKA: TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa'da gündüz teknoloji, akşam kültür turu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei