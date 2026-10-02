TEKNOFEST ziyaretçileri Şanlıurfa\'da gündüz teknoloji, akşam kültür turu yapıyor

OKAN COŞKUN/BEYZA NUR ERYILMAZ - Türkiye'nin farklı illerinden TEKNOFEST Güneydoğu için Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, gün boyunca festival alanında teknoloji ve inovasyonun heyecanına ortak olurken akşam saatlerinde kentin tarihi, gastronomisi ve müzik kültürünü keşfediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festival alanında insansız hava araçlarından yapay zekaya, elektrikli araçlardan uzay teknolojilerine kadar birçok alandaki çalışmayı inceleyen ziyaretçiler, günün ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel rotalarını keşfe çıkıyor.

Kentteki programlarına Balıklıgöl'ü ziyaret ederek başlayan misafirler, tarihi sokakları ve çarşıları gezerek şehrin kültürel dokusunu yakından tanıyor.

Ziyaretçilerin Şanlıurfa'daki kültür rotasında yöresel lezzetler de önemli yer tutuyor. Kentin meşhur ciğer kebabını deneyen misafirler, gastronomi kültürünü de tanıma fırsatı buluyor.

Günün sonunda sıra gecesine katılan TEKNOFEST ziyaretçileri, yöresel müzikler eşliğinde kentin geleneksel eğlence kültürünü deneyimliyor.

"Güneydoğu halkının misafirperverliği ziyaretçileri mutlu ediyor"

Kentte 3 kuşaktır restoran işleten Eyyüp Kurtboğan, AA muhabirine, esnaf olarak TEKNOFEST'in kentte düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Festival için Şanlıurfa'ya gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olduklarını belirten Kurtboğan, "Gelen misafirlerin geri dönüşleri güzel oluyor. Bu festivalin şehrimizde olması bize artı puan kazandırdı. Herkes ciğer istiyor. Urfa'ya gel, ciğerimizi ye diyoruz. Memnunlar, Güneydoğu halkının misafirperverliği ziyaretçileri mutlu ediyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da sıra gecesi etkinliği düzenleyen İrfan Birdağ ise kentin kültürünü ziyaretçilere tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Birdağ, "Şu an için şehrimiz TEKNOFEST yoğunluğu içerisinde. Ziyarete gelen yerli yabancı misafirlerimize kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla yöresel yemeklerimizi ve sıra gecesini icra etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Buranın kültürümüze yakın olduğunu görmüş olduk"

Kastamonu'dan TEKNOFEST için Şanlıurfa'ya gelen Ömer Faruk Demirci, kentte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Demirci, "TEKNOFEST'teki hava ve kara araçları çocuklarımız için güzel oldu. Şanlıurfa daha önce geldiğim şehirdi ancak ailemle ilk kez geliyorum. Buranın kültürümüze yakın olduğunu görmüş olduk. Milli duygularımızın ve dilimizin ortak olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Kerem Odabaşı da teknoloji gönüllüsü olduğunu ve Şanlıurfa'yı sevdiğini belirtti.

Daha önce TEKNOFEST kapsamında farklı şehirlere gittiğini anlatan Odabaşı, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST Güneydoğu dolayısıyla kente geldik. Hem Güneydoğu turu yapıyoruz hem de TEKNOFEST'e gelip bizimle alakalı düşündüğümüz teknoloji şirketlerini ziyaret ediyoruz. Akşam kebabımızı yedik. Hem ziyaretçiler için hem de şehrin sakinleri için güzel bir kaynaşma ortamı oldu."