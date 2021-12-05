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Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı

05.12.2021 15:41

Meksika'nın başkenti Meksiko kentine 40 kilometre uzaklıktaki "Teotihuacan Antik Kenti", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle kapılarını yeniden ziyaretçilere açarken, esrarengiz tarihi ve piramitleriyle yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi...

Meksika'nın başkenti Meksiko kentine 40 kilometre uzaklıktaki "Teotihuacan Antik Kenti", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle kapılarını yeniden ziyaretçilere açarken, esrarengiz tarihi ve piramitleriyle yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oluyor.

Dünyanın en büyük antik yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Teotihuacan, 30 kilometrekarelik alanı ve gizemli tarihiyle arkeologların en önemli keşif yerlerinden biri olarak biliniyor.

Teotihuacan, 1987'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınırken, MÖ 1000 civarında kurulduğu tahmin ediliyor.

Kovid-19 yasaklarının gevşetilmesiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Meksika'nın Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsüne göre, ülkeyi ziyarete gelen turistler, görkemli ve sıra dışı tarihi karşısında bölgeye hayran kalıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan antik kent, kısıtlamaların gevşetilmesiyle milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Azteklerle gelen "insanları kurban etme" inanışı

Aztekler, bölgede egemenlik kurmadan önce yöre sakinlerine "Toltekler" adı verildiği ve Tolteklerin çeşitli nedenlerden ötürü yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Tolteklerin, bölgeyi neden terk ettikleri ise gizemini koruyor.

Azteklerin bölgeye gelmesinin ardından burada yaşayanların, inançları uğruna öz çocuklarını dahi kurban etmekten çekinmediği aktarılırken, rivayetlere göre, Azteklerin, oğullarını bu piramitlerin tepesinde öldürüp merdivenlerden aşağıya ittiği ifade ediliyor.

Doğal kaynaklar açısından zengin bir vadide bulunan Teotihuacan, dönemin siyasi, ekonomik, ticari, kültürel özellikleri ve 125 bini aşkın nüfusuyla Kristof Kolomb öncesindeki en büyük yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Keşfedilen arkeolojik kanıtlar

Teotihuacan Vadisi'nde keşfedilen arkeolojik kanıtlar, klasik dönemde tüm Mezoamerika'daki (Orta Amerika) en karmaşık kentsel toplumlardan birinin geliştiğini, toplumun oldukça sınıflanmış ve çeşitli etnik gruplardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

Tarihi kaynaklarda, Teotihuacan'da Toltekler için piramitlerin kutsal bir anlamının olduğu, Aztekler ve yöneticilerinin de dua etmek, ayinlerini yapmak için bu alana geldikleri bilgisi yer alıyor.

Teotihuacan, İspanyol işgalinin başlangıcından bu yana antik şehircilik ve devlet gelişiminin en seçkin tanıklarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle pek çok araştırmacının da dikkatini çekiyor.

Güneş ve Ay piramitleri

Teotihuacan'ın önemli yapıtları arasında "Feathered Serpent" (Tüylü Yılan) tapınağı yer alırken, İspanyol işgali öncesi kentin ana ekseni olan "Camino de los Muertos" (Ölülerin Yolu) ile Güneş ve Ay piramitleri ziyaretçilerin en hayran kaldığı yerler olarak öne çıkıyor.

Turistler, 30 kilometrekarelik antik kenti dolaşmayı tek bir ziyaretle bitiremiyor ve ziyaret bazen birkaç günde tamamlanıyor.

Dönemin duvara çizilmiş resimleri

Teotihuacan'ın en dikkat çekici mekanları arasında İspanyol sömürge dönemi öncesine ait duvar resimleri bulunuyor.

Duvar resimleri arasında, "Beatriz de la Fuente" (Beatriz Çeşmesi), "Jaguares" (Jaguar), Mural del Puma (Dağ Aslanı) yer alıyor.

Antik kentin içinde ayrıca arkeolojik parçaların sergilendiği heykel bahçesi, geleneksel bitki örtüsüne sahip botanik bahçesi, açık hava tiyatrosu ve Teotihuacan Çalışmaları Merkezi bulunuyor.

El sanatları ve hediyelik eşyalar

Kent dokusunu şekillendiren odalar, avlular, koridorlar sivil mimari türünün açık örnekleri olarak sergilenirken ziyaretçilerin bölge hakkında bilgi aldıkları yayınlar, haritalar ve çeşitli dilleri konuşan turist rehberleri de bulmak mümkündür.

Bölgenin birçok noktasında el sanatları ve hediyelik eşya satan yerliler, kendilerine has kültürleri ve bölgeyi temsil eden tarzlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı
Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı
Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı
Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı

UNESCO Dünya Mirası, Antropoloji, Meksiko, Sonora, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teotihuacan Antik Kenti, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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