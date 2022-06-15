Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır - Son Dakika
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Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır

15.06.2022 10:09

Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerinde üretilen coğrafi işaret tescilli Hartlap Bıçağı 50 ila 500 lira arasında satılıyor Bıçak ustası Bahaettin Çelik: "Günlük 2 bin kurban bıçağı üretiyoruz" Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ın coğrafi...

Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır

Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerinde üretilen coğrafi işaret tescilli Hartlap Bıçağı 50 ila 500 lira arasında satılıyor

Bıçak ustası Bahaettin Çelik: "Günlük 2 bin kurban bıçağı üretiyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Hartlap Bıçağı üretimi hız kazandı. Tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki küçük atölyelerde hazırlanan kurban bıçakları bayramda kullanılmak üzere satışa çıkarıldı. Kurban bayramına sayılı günler kala Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü bıçaklarının üretildiği Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Demirciler Çarşısı hareketlendi.

Kurban bayramı için tezgahlardaki yerini alan bıçak ve satırı çeşitleri ile zırhlar 50 lira ile 500 lira arasında satılıyor.

Dede mesleğini sürdüren Bahaettin Çelik, 1820 yılından bu yana demircilik işini yapıyoruz. Demircilik mesleğini bıçakçılık ile buluşturup dededen bu yana bu işi yaparak memleketimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Bizler 7'inci kuşak olarak bu mesleği yapıyoruz ve şu anda 40'a yakın çalışanımız var" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle bıçak üretiminin arttığını ifade eden Çelik, "Genellikle Ramazan bayramı sonrası insanlar Kurban hazırlıklarına başlıyorlar ve bizler de 3 ay öncesinden bu çalışmaya girişiyoruz. Her yıl biraz daha yenilikçi olarak arttırmaya çalışıyoruz. Bayramın son bir ay kala hareketlilik artıyor. Bir taraftan keskinleştirme işlemleri yapıyoruz, bir yandan da satılan kurban bıçaklarını kullanım tekniklerini gösteriyoruz. Günlük yaklaşık farklı çeşitlerde 2 bin adet kurban bıçağı üretiyoruz" dedi.

Kurban bıçağı çeşitleri hakkında da bilgi veren Çelik, "Kasap tabiri ile 1, 2 ve 3 numara olarak kurban bıçakları bulunur. Bunlar hem ahşap, hem de plastik saplı olarak üretiliyor. Fiyat aralığı ise kalite noktasına göre değişir. 50 lira ile 500 liraya kadar bıçak çeşitleri var. Bu bıçakları yurt dışına da gönderiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta üretimi yapılan Hartlap Bıçağı, 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumunca 'coğrafi işaret tescil belgesi' almıştı.

Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır
Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır
Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır
Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kurban, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tescilli kurban bıçakları bayrama hazır - Son Dakika

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