THD Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Son Dakika
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THD Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri

THD Türk Sanat Müziği Korosu\'ndan Yaz Konseri
04.06.2026 10:00  Güncelleme: 10:01
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Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, '2026 Yaz Konseri' ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Koro Şefi Serhat Yılmaz yönetimindeki konserde sevilen eserler seslendirildi, dinleyiciler de coşkuya ortak oldu.

Tüketici Hakları Derneği (THD) Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, düzenlediği "2026 Yaz Konseri" ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

THD Türk Sanat Müziği Korosu, Koro Şefi Serhat Yılmaz yönetiminde Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Koro ve solo performansların yer aldığı programda dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Program sonunda konuşan THD Vezirköprü Şube Başkanı Aliye İnce, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu belirterek konserin hazırlanmasında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Konseri Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Şoförler Odası Başkanı Adem Başar, Bakkallar Odası Başkanı Ümit Çörüş, çeşitli kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş takip etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat THD Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Yaz Konseri - Son Dakika

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