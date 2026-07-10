The Offspring, 20 Yıl Aradan Sonra İstanbul\'da

Amerikan punk rock grubu The Offspring, 20 yıl aradan sonra İstanbul LifePark'ta konser verdi.

Neo Event organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Soley Akça ve Duygu Çiftçioğlu'nun 1990'lar ve 2000'ler punk, skate punk ve alternatif rock klasiklerinden oluşan seçkisiyle başladı. İngiltere merkezli alternatif rock topluluklarından Mouth Culture ve Türkiye'deki punk rock gruplarından Second, ana grup öncesinde sahneye çıktı.

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da sahne alan The Offspring'in solisti Dexter Holland, İstanbul'da olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek "Geri döndüğümüz için çok mutluyuz İstanbul. Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu. Bu gece turnemizin son günü. Her şeyi bitirip eve dönmeden önceki son şovumuz. Bu turneyi bitirmek için en güzel yerin İstanbul olduğunu düşünüyorum." dedi.

Punk rock tarihinde önemli bir yer tutan ve dünya genelinde 11 milyondan fazla satan Smash albümünün ikonik şarkılarını seslendiren grup, "Want You Bad", "Self Esteem", "Come Out and Play", "The Kids Aren't Alright", "Pretty Fly (For a White Guy)" ve "You're Gonna Go Far, Kid" şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sundu.