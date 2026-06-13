THM Çocuk Korosu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Konseri - Son Dakika
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THM Çocuk Korosu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Konseri

THM Çocuk Korosu\'ndan Muhteşem Yıl Sonu Konseri
13.06.2026 15:04
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TRT Erzurum'un THM Çocuk Korosu, yıl sonu konseriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği (THM) Çocuk Korosu, bir yıl boyunca sürdürdükleri yoğun ve özverili çalışmaların meyvesini muhteşem bir yıl sonu konseriyle topladı. Dinleyicilerden tam not alan konserde, minik sanatçılar performanslarıyla büyük alkış aldı.

Şef Yasemin Deniz Akköse ve Repetitör Oğuzhan Şafak Kurt eğitmenliğinde hazırlanan koro, Anadolu'nun köklü ezgilerini büyük bir başarıyla seslendirdi.

Konserin açılış konuşmasını yapan TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, kültür ve sanatın gelecek nesillere aktarılmasında bu tür etkinliklerin önemine değindi. Alemdar, büyük bir fedakarlık göstererek çocuklarını koro çalışmalarına gönderen ve onlara destek olan ailelere teşekkür etti.

Minik yüreklerin muhteşem sesleri ve yüksek sahne performanslarıyla izleyenleri büyülediği gecenin sürprizi ise konuk sanatçı oldu. Çocuk korosunun ardından sahne alan, Kerkük türkülerinin unutulmaz ismi ve TRT Ankara Radyosu THM Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu, güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile salondakilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Büyük bir coşkuyla tamamlanan konser programı, izleyicilerden tam not aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat THM Çocuk Korosu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Konseri - Son Dakika

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