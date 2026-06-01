Timsahlı Köy: Burkina Faso'da Turizm Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Timsahlı Köy: Burkina Faso'da Turizm Cenneti

Timsahlı Köy: Burkina Faso\'da Turizm Cenneti
01.06.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burkina Faso'daki Bazoule köyü, kutsal timsahları ve turist çekiciliği ile dikkat çekiyor.

Burkina Faso'daki "timsahlı köy" Bazoule, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Başkent Vagadugu'ya 30 kilometre uzaklıktaki köyde 500 yıl öncesine dayanan efsane dolayısıyla kutsal kabul edilen timsahlar, yerel halk tarafından korunuyor.

Bölgeye gelen turistler, bakıcıların kontrolünde timsahları yakından görerek fotoğraf çektirip ücreti karşılığında besleyebiliyor.

Timsah gölü ve çevresi, hem turistik ziyaret noktası hem de köy halkı için geçim kaynağı oluyor.

Köye gelen ziyaretçilerden bazıları, timsahlara dokunup fotoğraf çektiriyor.

Köylülerden Ferdinand Kobore, AA muhabirine, gölde çok büyük timsahlar olduğunu söyledi.

Timsahlara zarar vermenin yasak olduğunu belirten Kabore, "Geçmişte burada su olmadığı için kadınlar 30 kilometre yürüyor ve oradan suyu temin ediyordu. Bir gün yine kadınlar su almaya giderken timsahla karşılaştı ve onu takip ederek suyla karşılaştı. Bu nedenle timsahların öldürülmesi yasaklandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Burkina Faso, Hayvanlar, Kültür, Turizm, turist, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Timsahlı Köy: Burkina Faso'da Turizm Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:09:40. #7.12#
SON DAKİKA: Timsahlı Köy: Burkina Faso'da Turizm Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.