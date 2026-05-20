Kazım Karabekir\'in kızı Gümüşhane\'de gençlerle buluştu

20.05.2026 17:09  Güncelleme: 17:12
Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Milli Mücadele yılları ve 'Gürbüzler Ordusu' ile yetim çocuklara yönelik çalışmaları anlattı.

Gümüşhane Üniversitesi tarafından düzenlenen GÜNİFEST Bahar Şenlikleri kapsamında Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Timsal Karabekir, babası Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Mücadele Dönemi'ndeki ve Doğu Anadolu'daki yetim çocuklar için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Karabekir, savaş yıllarında anne ve babasını kaybeden çocukların sokaklardan toplanarak himaye altına alındığını belirterek, "Gürbüzler Ordusu" adı verilen yapıyla çocukların hem eğitim aldığını hem de meslek sahibi yapıldığını söyledi. İlk çocuk kafilesinin Gümüşhane yolu üzerinden toplandığını ifade eden Karabekir, bu çocukların ilerleyen yıllarda ülkeye önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Söyleşide ayrıca Kazım Karabekir Paşa'nın eğitim, çocuk hakları ve sosyal dayanışma konularındaki çalışmalarına da değinildi. Programa Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Program sonunda Timsal Karabekir'e plaket ve hediye takdim edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

