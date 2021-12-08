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Tivibu, son iki yılın öne çıkan filmlerini ekrana taşıyacak - Son Dakika

Tivibu, son iki yılın öne çıkan filmlerini ekrana taşıyacak

08.12.2021 11:36
Tivibu, son iki yılın öne çıkan filmlerini ekrana taşıyacak

Tivibu, aralık ayında son 2 yılın öne çıkan filmlerini ekrana getirecek.

Tivibu, aralık ayında son 2 yılın öne çıkan filmlerini ekrana getirecek.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Emma Thompson'ın başrolünü üstlendiği Cruella, Orman Gezisi ve Kara Dul izleyiciyle buluşuyor.

Bu ay, korku filmleri Korku Seansı: Katil Şeytan ve Sessiz Bir Yer 2; aile filmi 8-Bit Christmas; animasyon yapımı Space Jam: Yeni Efsane Tivibu'da sinemaseverlerle buluşuyor.

Seç İzle klasöründe ise üç ev hanımının maceralarını konu alan Suç Kraliçeleri ile Matthew McConaughey ve Hugh Grant'i bir araya getiren The Gentlemen, Pavarotti'nin bir müzik efsanesine dönüşmesini anlatan Pavarotti gibi yapımlar yer alıyor.

Görme ve işitme engellilerin TV deneyimini 10 yıldan uzun süredir kolaylaştıran Engelsiz Tivibu klasöründe de Jumanji, Vahşi Orman, The Dark Knight (Kara Şövalye), Karlar Kralı Norm, The Matrix, Yarının Sınırında gibi kült yapımlar bulunuyor. 7. Koğuştaki Mucize, Pi'nin Yaşamı, Sadakat Yolunda, Son Macera ve Sahaf da bu klasörde öne çıkıyor.

Her ay bilim kurgudan aksiyona, komediden animasyona uzanan farklı türlerdeki 35 film Engelsiz Tivibu klasöründe görme ve işitme engelli izleyicilerle buluşuyor.

Luciano Pavarotti, Emma Thompson, Türk Telekom, Animasyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tivibu, son iki yılın öne çıkan filmlerini ekrana taşıyacak - Son Dakika


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