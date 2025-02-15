Tiyatro Advocato 20. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tiyatro Advocato 20. Yılını Kutluyor

Tiyatro Advocato 20. Yılını Kutluyor

Bursa Barosu avukatları, 20 yılda 240 kez sahneye çıkarak tiyatroseverlerle buluştu.

15.02.2025 12:18
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Bursa Barosu avukatlarından oluşan "Tiyatro Advocato" adlı tiyatro grubu, 20 yılda sahnelediği 20 farklı oyunla 240 kez sanatseverlerin karşısına çıkma gururunu yaşıyor.

Baroya kayıtlı avukatlar tarafından 2004'te kurulan ve "Tiyatro Advocato" ismiyle oyunlarını sahnelemeye başlayan topluluk, yıllardır seyirci önüne çıkıyor.

Her sezon farklı konuları ele alan ve farklı şehirlerde de gösterilerini sürdüren avukatlar, tiyatro sahnelerindeki performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Önceki sezonlarda aralarında Yunan oyun yazarı Aristophanes'in "Barış Oyunu", Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" ve "Rosenbergler Ölmemeli" gibi oyunlarını sergileyen topluluk, bu sezon ise İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare'in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı oyununu sahneliyor.

Her oyunun elbisesinden dekor tasarımına kadar bütün süreçleri, 27 avukatın oluşturduğu topluluk tarafından hazırlanıyor. Kuruldukları günden bu yana her sezon farklı oyun sahneleyen "Tiyatro Advocato", 20 yılda 240 kez tiyatroseverlerle buluştu.

Tiyatro yönetmeni ve topluluğun kurucusu İzzet Boğa, AA muhabirine, serbest avukat olarak çalıştığını, 20 yıldır bu toplulukla ilgilendiğini söyledi.

Ara vermeden yıllardır oyunlarını sergilediklerini belirten Boğa, bu süreçte birçok festivale katılarak ödüller aldıklarını dile getirdi.

Boğa, sadece Bursa'da değil, ülke genelinde takdir edilen bir tiyatro topluluğu haline geldiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bursa Barosu, bu tiyatroyu benimsedi. Bir baronun şehrin içerisinde var olma nedeni, hukukunu üstünlüğünü gelecek kuşaklara aktarmak, idealini yerine getirirken sanatın dilini de kullanmaktır. Devamlılık da çok önemli. Seyircimiz her sene oyunları takip edip beğendi. Biz de iyi ve güzel oyunlar sahneledik. Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya gayret ettik. Bir sonraki oyun, biraz daha kendimizi zorlayacak oyunların peşinde koştuk. Seyircinin ilgisi devam ettikçe adliye çevresinden şehre, tiyatroyu takip eden seyirci kitlesine, oradan da başka şehirlere doğru ulaştı. Bu halka genişledikçe, seyircinin ilgisi arttıkça da devamı geldi. Seyircinin ilgisiyle ve beğenisiyle yıllardır sahneleri dolduruyoruz."

"Ciddi takipçi kitlemiz var"

İzzet Boğa, bu sezon 20. yıla özel Shakespeare'in zor bir oyununu sergilediklerinin altını çizdi.

İlk kez Shakespeare'in bir oyununu sahneye koyduklarını belirten Boğa, "Bu bakımdan bizim için biraz sınır aşma senesi oldu. Bu yılı da böyle taçlandırmak istedik. Her zaman ciddi takipçi kitlemiz var ve oyunlarımızın duyurusunu yaptığımız anda bir saat içinde bütün davetiyelerimiz tükeniyor." şeklinde konuştu.

Boğa, öğrenme isteğiyle her seferinde biraz daha kendilerini geliştirmeye gayret ederek 20 yılda çok ciddi repertuvara eriştiklerini vurguladı.

"Hobimizi işimiz gibi yapıyoruz"

Tiyatronun asistanı olan avukat Tuğçe Alsaç da bu senenin kendileri için önemli olduğunu ve konu aldıkları oyunun da bunu özel yaptığını söyledi.

Önemli hazırlık süreci geçirdiklerini ve özenerek işlerini yaptıklarını anlatan Alsaç, "Gerçekten çok büyük kolektif çalışmayla neredeyse sahnede gördüğünüz dekorundan kostümüne kadar her şeyi ekip olarak biz yaptık." dedi.

Alsaç, çok keyifli ve yorucu süreç geçirdiklerinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Profesyonel ekip değiliz ama avukat olmanın getirdiği disiplin mevcut. Profesyonel ekip olmasak da bu işi ciddi disiplinle ve büyük ciddiyetle yapıyor olmamız seyirciye geçiyor. Seyirci de takdir ediyor, mutlu oluyoruz. Gerçekten izlendiğinde ciddi şekilde tiyatro kanalından yorumlar yapıldığını görüyoruz. Beğeniler çok güzel. Sahnede kendimizden bağımsız başka biri olarak yer alıyoruz."

Kaynak: AA

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