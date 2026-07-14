TOGÜ'de 15 Temmuz paneli: Gaziler ve şehit yakınları anlattı - Son Dakika
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TOGÜ'de 15 Temmuz paneli: Gaziler ve şehit yakınları anlattı

TOGÜ\'de 15 Temmuz paneli: Gaziler ve şehit yakınları anlattı
14.07.2026 17:55
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel ve fotoğraf sergisinde, gaziler ile şehit yakınları o gece yaşadıklarını anlatarak milli irade ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen panel ve fotoğraf sergisinde, gaziler ile şehit yakınları o gece yaşadıklarını anlatarak milli irade ve birlik mesajı verdi.

TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programda açılış konuşmasını yapan TOGÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhittin Demiray, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Demiray, 15 Temmuz gecesi vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını ifade etti.

Anma programında izletilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sinevizyon gösterimi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Gösterimde, darbe girişimi sırasında yaşanan kahramanlıklar ve milletin birlik ruhunu yansıtan görüntülere yer verildi.

Gaziler ve şehit yakınları o geceyi anlattı

Program kapsamında düzenlenen "15 Temmuz'a Tanıklık: Milli İradenin Zaferi" başlıklı panel, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Abdulkadir Türk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Panelde konuşan 15 Temmuz Gazisi Bünyamin İnce, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde milli iradeye sahip çıkmak için mücadele verdiğini, açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve yaklaşık iki yıl süren tedavi süreci geçirdiğini anlattı. İnce, yaşadığı zorluklara rağmen vatan sevgisinin her şeyin üzerinde olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şehit yakını Nizami Gülşen ise 15 Temmuz gecesi üç kardeşini şehit verdiğini belirterek yaşadığı acıyı katılımcılarla paylaştı. Gülşen, milletin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, ülkeye yönelik tehditlere karşı her zaman uyanık olunması gerektiğini ifade etti. Panelin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TOGÜ'de 15 Temmuz paneli: Gaziler ve şehit yakınları anlattı - Son Dakika

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