Tokat'ın kültürel mirası geleceğe taşınarak 222 tahta kalıp ve 30 ürün tescillendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat'ın kültürel mirası geleceğe taşınarak 222 tahta kalıp ve 30 ürün tescillendi

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, geleneksel Tokat tahta baskı desenlerini arşivleme çalışmalarıyla 222 tahta kalıp ve 30 ürün tescil belgesi aldı. Kalıplar ıhlamur ağacından oyularak yapıldı ve desenlerin vektörel arşivleri hazırlandı.

20.08.2024 22:12
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Tokat'ın kültürel mirası geleceğe taşınarak 222 tahta kalıp ve 30 ürün tescillendi

222 tahta baskı kalıbı ve 30 ürün tescillendi

TOKAT - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü geleneksel Tokat tahta baskı desenlerini arşivleme çalışmalarına başladı. 108 geleneksel ve 114 modernize edilmiş desen kalıbı ile 30 ürün tescil belgesi aldı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 2021 yılında tahta baskı ustası, kalıp ustası, el sanatları öğretmeni ve görsel sanatlarda çalışan usta öğreticilerle beraber bir ekip kuruldu. Çalışmalara başlayan ekip geleneksel Tokat tahta baskı desenlerini hem aslına bağlı kalarak hem de bazı motifleri modernize ederek arşivlenmeye başladı. 108 geleneksel 114'ü de modernize edilen tahta baskı desenlerinin tescil belgesi alındı. Ayrıca enstitü bünyesindeki 30 ürün de tescillendi. Geleneksele bağlı kalarak tescillenen kalıplar ıhlamur ağacından oyularak yapıldı. Bu sayede hem kalıplar enstitü bünyesinde tescillendi hem de desenlerin vektörel arşivleri hazırlandı.

"Tescillenen kalıp desenlerini kullanabilir ve sürdürülebilir hale getirdik"

222 kalıp tescilini alarak desenleri kıyafetlerde ve ev tekstilinde kullanarak kullanılabilir ve sürdürülebilir hale getirdiklerini söyleyen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, "2021 yılında başlattığımız çalışmayla tahta baskı ustamız, kalıp ustamız, el sanatları öğretmeniniz ve görsel sanatlarda çalışan usta öğretici arkadaşlarımızla beraber bir ekip kurduk. Bu ekiple beraber biz bu çalışmalara önce geleneksel desenlerin bilinen yaygın Çengelköy ve Sinekli Hamamiye gibi desenlerin toparlanması, arşivlenmesi ve sanat tarihindeki arkadaşımızın vektörel çizimleriyle bunların dijital ortama aktarılması çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar modernize edilerek yeni yorumlar katıldı. Bununla ilgili de çalışmalar tamamlandıktan sonra 108 tane geleneksel, 114 tane de modernize çalışmayla toplam 222 adet desene tasarım tescili aldık. Tasarım tescili alındıktan sonra bu desenleri kıyafetlerde ve ev tekstilinde kullanarak kullanılabilir ve sürdürülebilir hale getirdik" dedi.

Gül, toplamda 222 tane desen tescillerinin olduğunu ifade ederek, "Bunun yanı sıra da kıyafetlerden de tescil aldık. Bu da masa örtüsü ve kıyafet olarak düşündüğümüzde 30 adet ve ürün bazında tescil alındı. Her tescil aldığımız eser için kalıp oyuldu. Geleneksele bağlı kalarak ıhlamur ağacından kalıplar oyuldu. Bunlarla ilgili de biz kendi bünyemizde arşiv hazırladık. Hem kalıbımız var, hem de desenin vektörel çizimleri arşivimizde yer almaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ın kültürel mirası geleceğe taşınarak 222 tahta kalıp ve 30 ürün tescillendi - Son Dakika

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