Tokat'ta 16 okulda öğrenciler okçuluk eğitimi alacak - Son Dakika
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Tokat'ta 16 okulda öğrenciler okçuluk eğitimi alacak

Tokat\'ta 16 okulda öğrenciler okçuluk eğitimi alacak
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İstanbul'da başlatılan 'Okçuluk Benim Sporum' Projesi, Tokat'ta hayata geçirildi. Kent merkezi ve 7 ilçedeki 16 okulda öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk eğitimi verilecek.

İstanbul'da başlatılan 'Okçuluk Benim Sporum' Projesi, Tokat'ta hayata geçirildi. Proje kapsamında kent merkezi ve 7 ilçedeki 16 okulda eğitim gören öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk eğitimi verilecek.

Okçular Vakfı öncülüğünde, İstanbul Valiliği himayelerinde başlatılan 'Okçuluk Benim Sporum' Projesi'nin Tokat etabına ilişkin iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Çocukları ve gençleri okçulukla buluşturmayı, geleneksel sporları yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan proje, Tokat merkezle birlikte ilçelerde uygulanacak. İlk aşamada 16 okulda hayata geçirilecek proje kapsamında öğrenciler okçuluk eğitimi alacak. Öğrencilerden 10 okuldakilere Geleneksel Türk Okçuluğu, 6 okuldakilere ise olimpik okçuluk eğitimi verilecek. Projenin ilerleyen dönemlerde Tokat'ın bütün ilçelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgiler veren Tokat Valisi Abdullah Köklü, "Okçular Vakfımız ve valiliğimiz arasında bir protokol imzalandı. 4-6 yaş çocuklarımızdan lise sona kadar tüm okullarımızda okçuluk faaliyetini birlikte icra edeceğimizi kapsıyor. Faaliyet kapsamında öğretmenlerimiz Okçular Vakfıyla beraber eğitime gittiler. Bu Okçular Vakfı'nın verdiği eğitimle okçuluk sporunun hem geleneksel hem de modern anlamda gençlere nasıl aktarılacağının eğitimini aldılar. Bu malzemeleri almak basit olmuyor. Okçuluk okulunu kurmak 300 bin bandında tutuyor. Protokolle bunu ilçelerimize dağıttık. 16 okulda başladık. Önümüzdeki yıl hedefimiz tüm okullarda çıkarmak. Okçuluk sadece oku atmak düz bir spor anlamına gelmiyor. Bizim yapmış olduğumuz tüm faaliyetler geçmişimizle olan bağlantımızı kurmak amacı taşıyor. Geçmişimizle bize bağlantı kuran ne varsa okçuluk bunlardan bir tanesi, mehter de bunlardan bir tanesidir. O etkinliklerin tamamını çocuklarımıza yaptırmaya gayret ediyoruz" dedi.

Çocuklar ise olimpiyat şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'u örnek aldıklarını belirterek, atalarının savaş meydanlarında kullandığı ok ve yayı günümüzde bir spor dalı olarak öğrenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta 16 okulda öğrenciler okçuluk eğitimi alacak - Son Dakika

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