Tokat'ta 540 Yıllık Cami Restorasyonunda Mezar Kalıntıları Keşfedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat'ta 540 Yıllık Cami Restorasyonunda Mezar Kalıntıları Keşfedildi

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Gülbahar Hatun Camii restorasyonunda tarihi mezar kalıntıları bulundu, inceleniyor.

31.03.2025 15:17
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Tokat'ta 540 yıllık cami restorasyonunda keşfedilen mezarlar sanat tarihçileri tarafından inceleniyor

TOKAT - Tokat'ta 540 yıllık Gülbahar Hatun Camii restorasyon çalışmaları sırasında, eski fotoğraflarda da görülen tarihi mezar kalıntılarına rastlandı.

Tokat'ta bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Gülbahar Hatun Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi mezar kalıntılarına rastlanıldı. Sultan 2. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında inşa ettirilen caminin güneybatı kısmında bulunan kalıntılar, uzman ekipler tarafından incelenmeye başlandı. Yapılan incelemelerde baldaken tarzı bir türbenin yanında iki nitelikli mezar bulunduğu belirlenirken, farklı dönemlere ait olduğu düşünülen çeşitli ebatlarda mezar kalıntılarına da rastlandı. Sanat tarihi uzmanları tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, korunacak ve kaldırılacak mezarlar konusunda nihai karar verilecek. Türbede Perihan Hatun Sultan'ın bulunduğuna dair rivayetler ve bilgiler bulunurken konuyla ilgili ayrıntılı sanat tarihi raporları hazırlanıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra caminin çevre düzenlemesi yapılarak restorasyon sürecinin en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

"Eski fotoğraflarda da görülen mezar kalıntıları çıktı"

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından cami içi ve çevresi düzenleme çalışmaları kapsamında kazı kararların alındığını hatırlatan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Yapılan kazı çalışmalarında, 1900'lerin başındaki eski fotoğraflarda da görülebilen mezar kalıntıları ortaya çıktı. Bu kalıntılara ilişkin raporlar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletilmiş olup, kurulun vereceği karar doğrultusunda mezarların korunması ve restorasyon sürecinde nasıl değerlendirileceği belirlenerek çalışmalar hassasiyetle tamamlanacaktır" dedi.

Tokat\'ta 540 Yıllık Cami Restorasyonunda Mezar Kalıntıları Keşfedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta 540 Yıllık Cami Restorasyonunda Mezar Kalıntıları Keşfedildi - Son Dakika

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