Tonya'da Veliler Yarıştı

17.02.2026 10:40
Tonya'da düzenlenen bilgi yarışmasında veliler, kültürel soruları yanıtlayarak ödüller kazandı.

Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen 'Tonya'da Veliler Yarışıyor' bilgi yarışmasında, 7 farklı okulda öğrenim gören öğrencilerin besicilikle uğraşan velileri, beyin jimnastiği yaparak ilçenin tarihi ve kültürel yapısına ilişkin soruları yanıtladı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, un ve hayvan yemi ödül olarak verildi.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tonya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Çok Programlı Lisesi'nde 'Tonya'da Veliler Yarışıyor' adlı bilgi yarışması düzenlendi. İlçedeki 7 ilkokul ve ortaokuldan öğrencilerin besicilik ve tarımla uğraşan velileri, beyin jimnastiği yaparak ilçenin tarihi, kültürel yapısı ve yöreye özgü terimlerine ilişkin soruları yanıtlamak için kıyasıya mücadele etti. Hayvancılıkla geçinmesi ve ahırında en az 2 hayvan bulunması şartının bulunduğu yarışmada ter döken 21 veli, renkli görüntüler oluşturdu.

KEMENÇE EŞLİĞİNDE YARIŞMA

Yöresel kıyafetleri ve bölgeye özgü çiçek isimlerinden oluşan grup adları ile sahneye çıkan yarışmacılar, zaman zaman kemençe eşliğindeki gösteriyle de eğlenceli anlar yaşattı. Yarışma sonunda ilk 3'e giren gruplara çuvallar halinde hayvan yemi ve kepek hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm velilere ayrıca 25 kilogramlık un dağıtıldı. Tonya'nın günlük yaşamını yansıtan canlandırmaların da yapıldığı etkinlikte, katılımcılara yöreye özgü yemekler de ikram edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VELİLERİ TEBRİK ETTİ

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel de etkinliğe katılarak yarışmacı velileri tebrik etti. Beşel, "Bugünler kazanılmasaydı, başarılmasaydı ya burada olmazdık ya da isimlerimiz farklı olurdu. O günleri yad etmek hepimizin üzerine düşen son derece önemli bir görevdir. Tonya'mızın Rus işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü adına Tonya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'GENÇLERİMİZİN KÜLTÜRÜMÜZE HAKİM OLMASINI İSTEDİK'

17 Şubat Ortaokulu'nda görevli Türkçe Öğretmeni Tuğba Sezgin, "Amacımız, ilçemizdeki kültürel özelliklerimizi yeni nesle öğretebilmek ve kalıcı olmasını sağlamak. İlçedeki tüm ortaokul ve ilkokuldaki velilerimizin katılımıyla düzenledik. İlçemizde 7 ilk ve ortaokul var; her okuldan 3 veliyle 21 yarışmacıyla yarışmamızı tamamladık. Şartımız, her birinin ahırında en az 2 büyükbaşı olmasıydı. Ödüller de buna yönelikti. 1'inci olanların her birine 2'şer çuval yem, 2'ncilere birer çuval yem ve kepek, 3'üncülerin ödülleri ise her birine 2'şer çuval kepek şeklinde oldu. Katılımcıların tamamına da 25 kilogramlık un hediye edildi. Bunları da belediyemiz karşıladı. Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz yarışma çok beğenildi, çok eğlendik. Güzel ve keyifli bir etkinlik oldu. Sorulan soruların tamamını yöreye özgü seçmeye çalıştık. Çünkü gençler de izliyordu ve kültürümüze hakim olsunlar istedik" diye konuştu.

'BAZI SORULAR BİZİ ZORLADI'

Yarışmada birinci olan veli Sevgi Karagüzel, ödüllerden memnun kaldığını söyleyerek, "Çok güzel ve heyecanlı geçti. Çok şükür birinci de olduk. Aslında çoğu kelimeye hakimdik ama bazı sorular bizi zorladı. Grupla birlikte çalışarak hazırlandık. Kelimelere ve tarihlere baktık. İlk kez katıldım. Bilgi olarak da iyi oldu. İneklerimiz bizim için önemli. İneklerimize de yem almış olduk" dedi.

'ÖZÜMÜZDE NE KADAR KALIRSAK, O KADAR KIYMETLİ OLURUZ'

Yarışmacı Gülsüm Yıldırım da etkinliğin farkındalık oluşturduğuna değinerek, "Güzel bir yarışma oldu. Geçen sene de katılmıştım. Geçmişimizi yad etmek ve gelenek göreneklerimizi yeni nesle aktarmak adına faydalı bir etkinlik oldu. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Kültürümüze ne kadar bağlı olur, ne kadar yaşatırsak ve özümüzde ne kadar kalırsak, o kadar kıymetli oluruz. Güzel de bir farkındalık oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
