Tophane'de Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

İftarı ve sahuru ses bombası ile haber veriyorlar
Tarihi Tophane surlarında Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı
BURSA - Bursa'da tarihi Tophane semtinde iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı tarih oldu. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu çevre kirliliğine yol açması sebebiyle yerini ses bombasına bıraktı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasını patlatıyor ardından ezanlar okunuyor.
Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çarşı merkezi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, tezgahlara akın ederek alışveriş yaparken, seyyar satıcılar da yoğunluktan memnun kaldı. Çiğ köfte ve pide satışları da büyük ilgi gördü.
Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yapımcısı Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenmişti. Ayrıca, sinemaseverlerin kült mekanı olan 'Çiçek Bar'ın da kurucusuydu. Arif Keskiner, Türk sinemasına büyük katkılar sağlamış bir isimdir.
Adana doğumlu Arif Keskiner, İstanbul'a gelerek 27 yıl boyunca Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra birçok fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca birçok film ve diziye de katkıda bulundu. Keskiner, Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açarak tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri haline getirdi.
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