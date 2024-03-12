Tophane'de Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tophane'de Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

Bursa'da tarihi Tophane semtinde iftar saatinde ve sahurda kullanılan Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler, Tophane'de ses bombasını patlatarak iftar ve sahur vakitlerini duyuruyor.

12.03.2024 20:34  Güncelleme: 20:51
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İftarı ve sahuru ses bombası ile haber veriyorlar

Tarihi Tophane surlarında Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

BURSA - Bursa'da tarihi Tophane semtinde iftar saatinde ve sahurda kullanılan top atışı tarih oldu. Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu çevre kirliliğine yol açması sebebiyle yerini ses bombasına bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan görevli itfaiyeciler iftar ve sahur saatlerinde Tophane'den ses bombasını patlatıyor ardından ezanlar okunuyor.

Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için kullanılan ve Osmanlı'dan bu yana kullanılarak geleneksel hale gelen Ramazan topu tarih oldu. Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin de bulunduğu Tophane sırtlarında atılan Ramazan topu, gelişen teknolojiyle birlikte yerini ses bombasına bıraktı. Top atışında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması, ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle bir süre önce bu uygulamaya geçen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, sahur ve iftar saatinde Tophane'de bulunan saat kulesi yanından ses bombasını kontrollü bir şekilde patlatıyor. Ses bombasının patlatılmasıyla, işlevini kaybeden eski toplar da artık sadece turistlerin fotoğraf çekildiği, Tophane surlarında süs eşyası haline geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tophane'de Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı - Son Dakika

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