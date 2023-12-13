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Toros Kurbağası Sergisi Niğde'de Açıldı - Son Dakika
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Toros Kurbağası Sergisi Niğde'de Açıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, 'sessiz kurbağa' olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğraflarının sergisi açıldı. Sergide, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu fotoğraf sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un özel teknikle su altında çektiği 54 fotoğraf yer alıyor.

Toros Kurbağası Sergisi Niğde\'de Açıldı
13.12.2023 - 17:02,  Güncelleme: 17:16
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Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğraflarının sergisi açıldı.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi sponsorluğunda Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılan serginin açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, Niğde'nin tarihi, kültürü ve doğasıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Toros kurbağasını 1898'de Alman bir araştırmacının keşfettiğini belirten Çelik, "Aladağlar, Bolkar Dağları, Tabal Krallığı, Roma Havuzu, Selçuklu ve Osmanlılardan kalan tarihi eserlerimiz var. Bunların turizme kazandırılması konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Toros kurbağasının sadece Niğde'de yaşadığına dikkati çekti.

Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına kaktı sağladığını vurgulayan Özdemir, "Toros kurbağasının bilimsel adı 'Rana Holtzi.' Nesli tükenmek üzere olan kurbağamızın hem korunması hem de gelecek nesillere aktarılması adına bu organizasyon çok güzel oldu." dedi.

Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur ise Bolkar Dağları'nda 2500-2750 metre rakımlardaki buzul göllerinde yaşayan Toros kurbağasının çok özel bir tür olduğunu dile getirdi.

Toros kurbağasının aynı zamanda Niğde'nin sembolü olduğuna işaret eden Sağlamtimur, "Bu sergi bizim için çok kıymetli. Yerli ve yabancı araştırmacıların peşine düştüğü bir kurbağa türü. Umarım bu sergi sayesinde onun daha iyi anlaşılması ve korunmasına vesile olur." ifadesini kullandı.

Sergide, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu fotoğraf sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un özel teknikle su altında çektiği 54 fotoğraf yer alıyor.

Sergi, 11 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Toros Kurbağası Sergisi Niğde'de Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toros Kurbağası Sergisi Niğde'de Açıldı - Son Dakika
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