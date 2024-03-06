Trabzon Akvaryumunda Dalgıçlar Köpek Balıklarını Besliyor

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Binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Trabzon Akvaryum'u gezmek isteyenler en çok dalgıçların köpek balıkları ve vatozları besledikleri ve temizlik yaptıkları saatleri tercih ediyor.

Ortahisar Belediyesince Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında yapılan 200 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki Trabzon Akvaryum'u ziyarete açıldığı 19 Mayıs 2022'den itibaren 441 bin 364'ü yerli, 85 bin 779'u yabancı olmak üzere 527 bin 143 kişi gezdi.

Üç dalgıç, köpek balığı ve vatozun da aralarında bulunduğu 83 türde binlerce balığa yuva olan akvaryumun temizliğini her gün programlanan şekilde yapıyor.

Dalgıçlar, çeşitli ebatlardaki akvaryumların yanı sıra tünel şeklindeki 3,5 metre derinliğe sahip tankı da çeşitli boylarda fırça, dip süpürgesi ve bez kullanarak temizliyor.

Dalgıçların temizliği ve haftada üç gün balıkları beslemeleri çocuklar kadar yetişkinlerin de dikkatini çekiyor.

Trabzon Akvaryum Küratörü Hüseyin Derin, AA muhabirine, biri tünel, 61'i de tematik olmak üzere 62 akvaryumda binlerce tür bulunduğunu söyledi.

Derin, tünel içinde yapılan akvaryumun ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, "Ana tank dediğimiz bölümde 28 metrelik tünel akvaryumumuz var. Dalgıçlarımız balıkların ve akvaryumun bakımını yapıyor." dedi.

Aynı şekilde küçük akvaryumlarda da dalgıçların temizlik yaptığını anlatan Derin, "Dalgıçlarımızla belirlemiş olduğumuz bir çalışma programımız var. O program dahilinde her gün dalış yapıyorlar." diye konuştu.

Derin, haftanın 3 günü de dalgıçların ziyaretçilerin yoğun olduğu saatlerde tanklara girerek besleme yaptığını ifade ederek, "Ziyaretçilerimiz de temizlik saatlerinde daha fazla geliyorlar. Balıklardan daha fazla dalgıçlar çocukların ilgisini çekiyor diyebilirim. 'Abla suda', 'Ağabey suda' diye tepki veriyorlar, onlara baksınlar diye camlara vuruyorlar. Onlar da el sallayınca mutlu oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Camın arkasında görülmeyen çok farklı bir sistem var"

Baş dalgıç Hüseyin Emre Gürsoy, çok zevkli ancak yorucu bir iş yaptıklarını söyledi.

Gürsoy, işini severek yaptığını dile getirerek, "Balıkların günlük rutin bakımları var. Akvaryumların temizliğine akriliklerin silinmesiyle başlıyoruz ve doğal olmayan hiçbir şey kullanmıyoruz. O nedenle bu bakımları dalgıçlar olarak biz yapıyoruz." dedi.

Temizlik için 45 dakikalık periyodlarda dalış yaptıklarına dikkati çeken Gürsoy, "Temizlik ziyaretçiler açısından çok önemli ama bizi ilgilendiren kısım balıkların sağlığı. Onlar için 61 tankta dip sifon ve organik maddelerin çekimi gibi rutin temizlik çalışması yapıyoruz. Detaylı temizlik için diş fırçası, mop, sifon motorları ve filtreler kullanıyoruz. Camın arkasında görülmeyen çok farklı bir sistem var. Yoğun, karışık ama bize zor gelmiyor." ifadesini kullandı.

Dalgıç Nas Aydın ise akvaryumların kumundan dekoruna kadar her yerini temizlediklerini ve balıkların durumunu gözlemlediklerini söyledi.

Balıklarda herhangi bir sorun gördüklerinde ilgili birime bildirdiklerini vurgulayan Aydın, "Köpek balıkları beslerken acıtabiliyorlar ama çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ziyaretçilerden çok fazla ilgi görüyoruz. Özellikle de kadın olarak ben daha çok ilgi görüyorum. İşin bir kısmı çalışmak, bir kısmı da eğlence olarak geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçiler dalgıçların balıkları beslemesini merakla izliyor

Ziyaretçilerden Sude Danışmaz, ilk defa bu kadar yakından balık, yılan ve yengeç gördüğünü belirterek, "Bazıları korkutucu ama çok eğlenceliydi. Bir dalgıcın balıkları elleriyle yedirmesini ilk defa gördüm ve çok güzeldi." dedi.

Arkadaşlarıyla akvaryumu gezen Olgun Fukul da canlıların ve ortamın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Özellikle dalgıçların balıkları elleriyle beslemesine hayran kaldım." diye konuştu.

Tuğba Nur Tepe ise "Müthiş, harika ötesi bir yer. Sadece balıklar değil, akvaryumların içindeki mercanlar, süslemeler ve görseller harika bir şölen diyebilirim. Birazdan akvaryumun içine dalgıçlar girecek ve biz ilk kez göreceğiz, heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklarıyla akvaryumu gezmek için Bayburt'tan gelen Musa Yazıcıoğlu da şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosferi var buranın, güzel dizayn edilmiş. Çocuklar da ilgi gösteriyor akvaryuma, memnun oldular. Onlar da biz de böyle bir mekanın kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Dalgıçların köpek balıklarını elleriyle beslemelerini bekliyoruz, güzel bir deneyim olacak."