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Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi açıldı

Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince hazırlanan "Karma Resim Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon\'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi açıldı
04.01.2024 - 19:08,  Güncelleme: 19:32
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Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğince hazırlanan "Karma Resim Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Erol Tuna Sergi Salonu'nda 31 sanatçının akrilik, keçe ve yağlı boya ile yaptığı 42 eser yer aldı.

Derneğin Kurucusu ve Genel Başkanı Şükran Üst, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler ile İsrail'in saldırıları sonucu vefat eden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Üst, dernek olarak misyonlarının dünyayı güzelleştirmek olduğunu ve bunun için çalıştıklarını dile getirerek, "'Bize her yer Trabzon' sloganına biz de ekleme yaptık. Genel merkezi Trabzon'da olup dört kıtada da temsilciliklerimiz ve sanatçı dostlarımızla 'bize her yer Femin Art' diyoruz." ifadesini kullandı.

Sergide 31 sanatçının birbirinden farklı eserlerinin yer aldığını anlatan Üst, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Derneklerinin 5 Ocak 2007'de kurulduğunu hatırlatan Üst, yarın derneğin kuruluş yıl dönümü olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Yardımcısı Nurcan Yazıcı da derneğin çalışmaları ve temsilcilikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Sezgin Erkol da serginin okulda açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarından dolayı Üst ve sanatçıları tebrik etti.

Konuşmaların ardından derneğin kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan yaş pastayı Üst, Erkol ve sanatçılar birlikte kesti.

Katılımcılar, sergiyi gezerek, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Sergi, 19 Ocak'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Karma Resim Sergisi açıldı - Son Dakika
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