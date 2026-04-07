Trabzon'da 11 Nisan'da başlayacak festivalde yerli ve yabancı tiyatro grupları sahne alacak.

Trabzon'da, "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" 11 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Tiyatro Kooperatifi'nin desteklediği, Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Tiyatrolar Birliğince organize edilen festivalde, Samsun, Trabzon ve Giresun'un yanı sıra İtalya, Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve İran'dan ekipler oyun sahneleyecek.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalin açılış töreninde, İtalya'nın Silense Tiyatrosu "Beyaz İşler" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Aynı gün Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Kazakistan'dan "Turkestan Musical Theater" grubu "Sheikh Sanan" adlı oyunu sahneleyecek, gala da gerçekleştirilecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizin kültür ve sanat hayatına değer katacak 5. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Trabzon'da buluşturacak bu önemli organizasyona tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, festivalin şehrimize ve sanat dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımız, biletinial.com.tr adresinden ücretsiz bilet alarak festival boyunca sahnelenecek tiyatro oyunlarını izleyebilirler."

Festival, 25 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

