Trabzon'da Anneler Günü İçin El Emeği Atölyeleri

Trabzon'da çocuk ve kadınlar, tarihi Avrasya Pazarı'ndaki atölyelerde annelerine el emeği göz nuru hediyeler hazırlıyor.

Kentte faaliyet gösteren Kadınla Başlar Derneğinin organizasyonuyla tarihi Avrasya Pazarı'nda bir araya gelenler, anneleri için hediyelerini tasarlama ve üretme imkanı buluyor.

Anneler Günü'ne özel düzenlenen atölyelere katılanlar hem el becerilerini sergileme fırsatı buluyor hem de anneleri için el emeği göz nuru ürünler üretiyor.

Kadınla Başlar Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Ahsen Aydın, AA muhabirine, derneğin 2019'da kadın ve çocuğa hizmet etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Yola çıkış mottolarının "Çocuk mutlu olursa anne mutlu olur, anne mutlu olursa da aile mutlu olur" olduğunu anlatan Aydın, "Dolayısıyla bu amaçla birçok etkinlik gerçekleştirdik. Birçok kadına, çocuğa destek olduk. Bu yıl da Avrasya Pazarı'nda bir sokak kiraladık ve 'Kadınla Başlar Sokağı' olarak faaliyete geçtik. Burada kadın kooperatifleri birliğimizin, derneğimizin, Gardenya Kooperatifimizin ve kadın terzimizin dükkanı var." dedi.

"Workshoplardan ciddi manada geri dönüşler aldık"

Aydın, Kadınla Başlar Sokağı'nda Anneler Günü'ne özel dikiş ve sukulent workshopu düzenlediklerini belirterek, "Yeni sukulent workshopumuz bugün iki etap olarak gerçekleşecek. Anne çocuk birlikte gelip malzemeleri dernekten olmak üzere sukulentlerini yapıp gidebilecekler. Hem keyifli bir gün geçirecekler hem de çocuklar annelerine hediyelerini kendi elleriyle hazırlamış olacak." diye konuştu.

Etkinliğin yazın da devam etmesini planladıklarını ifade eden Aydın, "Ortam çok müsait. Bunun yanında dikiş workshopu yapalım dedik. Yine isteyenler annelerine bir şey diksin, kendi emek ve becerileriyle olsun istedik. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.

Aydın, atölyelerden ciddi manada geri dönüşler aldıklarını, ilerleyen günlerde kurs açmak istediklerini belirtti.

El emeğine önem verdiklerini dile getiren Aydın, "El emeği her zaman değerli, kıymetli ve herkesin elinin izini taşıdığı bir şey. O yüzden el emeğini yaşatmak istiyoruz. Bence bir anneye hediye edilecek en güzel şey, evladının el emeğiyle yaptığı üründür. Biz bunu destekleyeceğiz, desteklemeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok eğlenceli vakit geçirdik"

İki kız çocuğu annesi İpek Boyar da Anneler Günü'ne özel kızının kendisine sukulent workshopunda aranjman yaptığını söyledi.

Hediyenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Boyar, "Kızım bana kendisinin severek, beğenerek seçtiği sukulentlerle çok güzel saksı hazırladı. Kalıcı bir şey oldu. Çok da mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Boyar, etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, "Hem annelere hem çocuklara çok güzel aktivite oldu. Beraber vakit geçirdik, beraber hazırladık. Devamı kesinlikle gelmeli." diye konuştu.

Annesi için sukulent aranjmanı yaptığını dile getiren katılımcılardan Kevser Erkan ise "Annem doğaya ne kadar düşkün olduğumu bilir. Kendi elimle yapacağım şeyin onu çok mutlu edeceğini biliyorum. Ben de o yüzden çok keyifle hazırladım, inşallah çok mutlu olur." dedi.

Dikiş atölyesi usta öğreticisi İrem Kılıç da Anneler Günü için ranır adı verilen masa örtüsü diktiklerini söyledi.

Annelerin evlerinde yenilik yapmayı sevdiğine işaret eden Kılıç, "Bir evladın annesine bu şekilde el emeği bir ranır hediye etmesi çok hoş olur diye düşünüyoruz. Sonuçta evladının emek harcadığı bir hediye olacak." şeklinde konuştu.

Gardenya Kadın Kooperatifi eğitmeni Mahide Konak da Anneler Günü için güzel etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını kaydetti.