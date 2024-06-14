Trabzon'un Çaykara ilçesinde atık malzemelerden hazırlanan kıyafet ve çeşitli eşyaların yer aldığı sergi açıldı.
Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Giyim Moda Tasarım Kursuna katılanların çalışmaları, Hurmalık Camisi'nin alt katındaki alanda sergilendi.
Yıl sonu sergisinin açılışını yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, kursiyerleri tebrik etti.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Gönan ve kurs öğretmeni Fatma Ataman, davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Atık Malzemelerden Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika
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