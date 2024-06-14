Trabzon'da Atık Malzemelerden Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Atık Malzemelerden Hazırlanan Sergi Açıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Giyim Moda Tasarım Kursu öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı kıyafet ve çeşitli eşyaların yer aldığı bir sergi açıldı. Sergi, Hurmalık Camisi'nin alt katındaki alanda sergilendi ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok tarafından açılışı yapıldı. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Gönan ve kurs öğretmeni Fatma Ataman da davetlilere sergideki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

14.06.2024 17:17
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde atık malzemelerden hazırlanan kıyafet ve çeşitli eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Giyim Moda Tasarım Kursuna katılanların çalışmaları, Hurmalık Camisi'nin alt katındaki alanda sergilendi.

Yıl sonu sergisinin açılışını yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Gönan ve kurs öğretmeni Fatma Ataman, davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Atık Malzemelerden Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Atık Malzemelerden Hazırlanan Sergi Açıldı - Son Dakika
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