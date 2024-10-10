Trabzon'da Dualı Gömlekler Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Dualı Gömlekler Sergisi Açıldı

Trabzon\'da Dualı Gömlekler Sergisi Açıldı

Trabzon'da dualı gömleklerin replikaları ile Türk sanatları sergisi açıldı, 15 Ekim'e kadar açık.

10.10.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri ve Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca organize edilen sergide, proje koordinatörü ve hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, ebru sanatçısı Sevgi Şen, mozaik sanatçısı Cemile Aral ve tezhip sanatçılarının hazırladığı eserler yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış öncesi yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür, sanat ve tarih kenti olduğunu söyledi.

Serginin önemine işaret eden Genç, dini inanca göre duanın zırh olarak tanımlandığını belirterek, "Bu değerlerin yaşanması, yaşatılması ve sergilenmesi, sunulması, hatırlanması çok kıymetlidir." dedi.

Mehmet Vanlıoğlu ise Trabzon'da ilk kez dualı sultan gömleklerinin, ebru ve tezhiplerle buluştuğunu ifade ederek, "Gömlekler iki kategoride incelenebilir. Birincisi dualı sultan gömlekleri, İstanbul Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte. Biz bunun replikalarını yaparak gençlerimize kültür aktarımı yapmaya çalıştık. İkincisi tasarım gömlekleri. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergimiz oldu." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'nun da konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı marşlar seslendirdi.

Serginin açılışını yapan Genç ve beraberindekiler, 26 dualı gömleğin yanı sıra ebru, tezhip ve mozaikten oluşan eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Sergi 15 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Osmanlı, trabzon, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Dualı Gömlekler Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Dualı Gömlekler Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.