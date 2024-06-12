Trabzon'da düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Şube Müdürleri Numan Tuncer ve Temel Kofoğlu, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

12.06.2024 14:15
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Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Çaykara Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışmanın ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Şube Müdürleri Numan Tuncer ve Temel Kofoğlu, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri, Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki törende, dereceye giren ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine ödüllerini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da düzenlenen Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı - Son Dakika

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