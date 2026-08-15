Trabzon\'un Fethi\'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Trabzon'un Fethi'nin 565. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Trabzon'un Fethi'nin 565. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Dün Kadırga zyaylası ve Gölçayır'da yapılan etkinliklerin ardından bu sabah Fatih Parkı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Büstü'ne çelenk sunuldu, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda resmi kutlama töreni yapıldı. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kanca, törende yaptığı konuşmada Trabzon'un fethine giden süreci, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında gerçekleştirdiği seferi ve fethin tarihi önemini anlattı.

Kanca, "Fatih Sultan Mehmet Han, 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Trabzon'un da fethedilmesi gerektiğine karar verdi. 'Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz' diyerek 1461 yılının Nisan ayında Trabzon seferini başlattı. Seferin amacını gizli tutarak Bursa, Kastamonu, Sinop, Sivas ve Erzincan güzergahından ilerledi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'un araya girmesiyle Akkoyunluların sefer sırasında müdahale etmemesi konusunda anlaşma sağlandı. Osmanlı ordusu Zigana ve Soğanlı dağlarını aşarak Trabzon'a doğru ilerledi. Sara Hatun'un, 'Bir Trabzon için bu kadar meşakkate değer mi?' sorusuna Fatih Sultan Mehmet Han, 'Ana, bu meşakkat Trabzon için değildir. Yarın Hakk'ın divanında Allah'tan utanmayalım diye, din-i mübin-i İslam içindir bu dava' cevabını verdi" dedi.

Kanca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı ordusu karadan ilerlerken donanma da Trabzon'u denizden kuşatmak üzere gönderildi. Gölçayır mevkisinde ordugah kurulmasının ve barış görüşmelerinin ardından David Komnenos teslim olmayı kabul etti. 15 Ağustos 1461'de Fatih Sultan Mehmet Han, Zağnos Kapısı'ndan şehre girerek Trabzon'u fethetti. Çok zorlu bir seferin ardından gerçekleşen Trabzon'un fethi, şehrimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kadim şehri bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bütün ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Tören sonunda Fetih Haftası nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlamalar saat 16.00'da Kahramanmaraş Caddesi'nden Ganita'ya kadar devam edecek Fetih Yürüyüşü ve Esat Kabaklı'nın sahne alacağı fetih konseriyle sona erecek.