Trabzon'un Fethi'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'un Fethi'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Trabzon\'un Fethi\'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un fethinin 565. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Parkı'nda çelenk sunuldu, resmi tören düzenlendi. Konuşmalarda fethin önemi anlatıldı, öğrencilere ödüller verildi. Kutlamalar fetih yürüyüşü ve konserle sona erecek.

Trabzon'un Fethi'nin 565. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Trabzon'un Fethi'nin 565. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri devam ediyor. Dün Kadırga zyaylası ve Gölçayır'da yapılan etkinliklerin ardından bu sabah Fatih Parkı'nda bulunan Fatih Sultan Mehmet Büstü'ne çelenk sunuldu, daha sonra 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda resmi kutlama töreni yapıldı. Törene Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kanca, törende yaptığı konuşmada Trabzon'un fethine giden süreci, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1461 yılında gerçekleştirdiği seferi ve fethin tarihi önemini anlattı.

Kanca, "Fatih Sultan Mehmet Han, 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Trabzon'un da fethedilmesi gerektiğine karar verdi. 'Trabzon fethedilmeden İstanbul fethedilmiş sayılmaz' diyerek 1461 yılının Nisan ayında Trabzon seferini başlattı. Seferin amacını gizli tutarak Bursa, Kastamonu, Sinop, Sivas ve Erzincan güzergahından ilerledi. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'un araya girmesiyle Akkoyunluların sefer sırasında müdahale etmemesi konusunda anlaşma sağlandı. Osmanlı ordusu Zigana ve Soğanlı dağlarını aşarak Trabzon'a doğru ilerledi. Sara Hatun'un, 'Bir Trabzon için bu kadar meşakkate değer mi?' sorusuna Fatih Sultan Mehmet Han, 'Ana, bu meşakkat Trabzon için değildir. Yarın Hakk'ın divanında Allah'tan utanmayalım diye, din-i mübin-i İslam içindir bu dava' cevabını verdi" dedi.

Kanca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı ordusu karadan ilerlerken donanma da Trabzon'u denizden kuşatmak üzere gönderildi. Gölçayır mevkisinde ordugah kurulmasının ve barış görüşmelerinin ardından David Komnenos teslim olmayı kabul etti. 15 Ağustos 1461'de Fatih Sultan Mehmet Han, Zağnos Kapısı'ndan şehre girerek Trabzon'u fethetti. Çok zorlu bir seferin ardından gerçekleşen Trabzon'un fethi, şehrimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kadim şehri bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bütün ecdadımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Tören sonunda Fetih Haftası nedeniyle düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Kutlamalar saat 16.00'da Kahramanmaraş Caddesi'nden Ganita'ya kadar devam edecek Fetih Yürüyüşü ve Esat Kabaklı'nın sahne alacağı fetih konseriyle sona erecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Trabzon, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un Fethi'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi ABD'de 16 yıl sonra bir ilk: Aynı gün içinde 3 kişinin idamı infaz edildi
Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi Barışma teklifi reddedilen mimar evi ve kamyoneti ateşe verdi
Nilda’yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu Nilda'yı öldüren caninin ifadesindeki mezarlık detayı kan dondurdu
AK Parti’ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır’dan sürpriz karar AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar
Tarık Mengüç’ten üzen haber Gözler patolojiden gelecek sonuçta Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta
Japonya’da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti Japonya'da sağanak yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:12
Filenin Sultanları gala gecesinde Zehra Güneş göz kamaştırdı
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı
11:38
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler “Bunlar insanı öldürür“
Fırında skandal görüntüler: Millete fare pisliği yedirmişler! "Bunlar insanı öldürür"
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:18
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 13:00:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzon'un Fethi'nin 565. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.