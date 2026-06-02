Trabzon'da Geleneğe Dönüş: 11. Bahar Sergisi
Trabzon'da Geleneğe Dönüş: 11. Bahar Sergisi

Trabzon\'da Geleneğe Dönüş: 11. Bahar Sergisi
02.06.2026 17:37
Trabzon Müzesi'nde düzenlenen sergide 20 sanatçının 23 eseri sergilendi, 5 Haziran'a kadar açık.

Trabzon'da, Tılsım Uluslararası Sanat Derneğince "11. Geleneksel Bahar Sergisi" düzenlendi.

Derneğin 11'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Müzesi galerisinde organize edilen sergide, 20 sanatçının 23 eseri yer aldı.

Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, müze galerisinde çeşitli sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal ise kısa zamanda ortaya çok güzel iş çıkardıklarını dile getirerek, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Yağlıboya, ebru, filografi, çini, fotoğraf, mozaik ve kağıt rölyef eserlerin yer aldığı sergi, 5 Haziran Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

