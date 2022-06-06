Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri"nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri"nin açılışı yapıldı

06.06.2022 15:47
Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri"nin açılışı yapıldı

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" törenle başladı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri" törenle başladı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliklerde, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezince koordine edilen, 18 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı 17 kurum ve kuruluşun katılımıyla 55 stantta çeşitli ürünlerin tanıtımını yaptı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ve Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültürüyle sanatıyla ve tarihiyle öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Kültürel değerlerin, el emeği ve göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluşturulması, kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin yeniden işlenerek geleceğe aktarılmasının önemine vurgu yapan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii Trabzon isminin duyulduğu, yazıldığı her yerde kültür vardır, sanat vardır, spor vardır, festival vardır. Burada nineden toruna, geçmişten geleceğe tüm kültürel varlıklarımızın nakış nakış işlendiğini görüyoruz. Millet Bahçesi'nde oluşturulan bu güzel sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de haziran ayının ilk haftasının Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını belirterek, Türkiye genelinde pek çok etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çelik, hayat boyu öğrenmenin, birey ve topluma doğrudan dokunan, zaman, eğitim düzeyi, yaş gibi kısıtlamaları olmayan, her zaman her yerde yapılan ve herkes için ihtiyaca uygun geçerli ve kapsayıcı bir eğitim fırsatı sunan, öğrenen bireyden, öğrenen topluma dönüşümünün en önemli anahtarı olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu ise el emeği ve göz nuru çalışmalarıyla şenliklere katılan herkese teşekkür ederek, "Hafta kapsamında gerçekten bir farkındalık oluşuyor. Örneğine az rastlanan birçok değerli çalışmayı bugün sizlerle buluşturacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bordo-mavi balonları gökyüzüne bırakarak stantların açılışını yaptı.

Ustaoğlu ve beraberindekiler 18 ilçe, belediyeler, üniversiteler ve kurumların bulunduğu stantları gezerek, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim ve Eğitim Daire Başkanı Şükür Köse, kurum müdürleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Halk oyunlarının yanı sıra çeşitli spor dallarına ait gösterilerin sunulduğu şenlik, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenlikleri'nin açılışı yapıldı - Son Dakika

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