Trabzon\'da Hazreti Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Sergisi Açıldı

Trabzon'da, Hazreti Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü dolayısıyla sergi düzenlendi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce organize edilen, hat ve çeşitli ürünlerin yer aldığı "Dinle Neyden" adlı sergi, Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültürevi'nde açıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Aziz Yıldırım, Şeb-i Arus'un 750'nci yılının idrak edildiğini anımsatarak, "Mevlana, bizim için büyük bir değer olduğu gibi, dünyada da tanınan bir değerdir." dedi.

Yıldırım, 750 yıl önce yaşamış bir insanın bugün hala konuşuluyor olmasının önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Mevlana, 'Ne olursan ol yine gel.' demiştir. Büyük bir hoşgörüdür. Bugün yaşanan kavgaların ve savaşların, özellikle İsrail'in Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yapmış olduklarını gördüğümüzde Mevlana'nın öğretilerine ne kadar çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ümit edelim ki onlar da bunlardan ders alırlar. Çünkü Mevlana hep barışı, insanlığı ve insanca yaşamayı söyledi ve bunun aksine hareket edenlerin de her zaman bu yanlıştan dönebileceğini de ifade etti. Çünkü bu kapı, tövbe kapısıdır."

Sergide yer alan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Enstitü Müdürü Sibel Karabina da Mevlana'yı rahmet ve minnetle yad etti.

Usta öğreticiler, kursiyerler ve öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi, 17 Aralık'a kadar açık kalacak.