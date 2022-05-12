Trabzon'da hemşire ve ebelerin seslendirdiği yöresel şarkılara klip çekildi - Son Dakika

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce hemşire ve ebelerin yer aldığı klip yayınlandı.

Hemşirelik Haftası kapsamında 26 hemşire ve ebenin yer aldığı "Şifalı Nağmeler" adlı koro, yaklaşık 3 hafta Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesinde çalışma yaptı.

Çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanları, Hemşirelik Haftası'na özel olarak hazırlanan klipte koro ve solo olarak yöresel iki şarkı seslendirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte, şarkıları, üniformalarıyla çalıştıkları kurumlarda seslendiren sağlıkçılara, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de eşlik etti.

Çeşitli enstrümanlar da çalan ebe ve hemşireler, klibin sonunda İl Sağlık Müdürü Hakan Usta'nın da katılımıyla "Şiddete Hayır, Sanata ve Sağlığa Evet" pankartı açtı.