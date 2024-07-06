Trabzon'da Kadın Kooperatifleri Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Kadın Kooperatifleri Festivali düzenlendi

Trabzon'da Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla Kadın Kooperatifleri Festivali gerçekleştirildi. Festivalde, Trabzon'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ürünlerini sergiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve TTSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen festivalde, kadın istihdamının artırılması ve kadınların satış yaptıkları alanların genişletilmesi hedeflendi. Festivalin gelecek yıllarda da devam edeceği ve üreten kadınların tanıtılarak yeni pazarlar açılmasının hedeflendiği belirtildi.

06.07.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da "Uluslararası Kooperatifler Günü" dolayısıyla "Kadın Kooperatifleri Festivali" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Kadın Girişimciler Kurulunca Meydan mevkisinde düzenlenen festivalde, Trabzon'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri Tokat baskısı, seramik ve örgü ürünlerini stantlarda sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü Ayten Akyıldız, AA muhabirine, Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısyla Trabzon'daki kadın kooperatiflerine dikkati çekmek üzere toplandıklarını söyledi.

Kadınların satış yaptıkları alanların artırılması ve her şeyden önce kadın istihdamının artırılması noktasında bu yola çıktıklarını belirten Akyıldız, "Bugün de onun somut bir örneğini burada görmekteyiz. Kadınlarımızın her anlamda korunması, güçlendirilmesi ve desteklenmesi için gerek kamu kurumları gerekse de paydaşlar olarak bu yolda hep birlikte yürümeye devam ediyoruz." dedi.

TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise kadın girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Trabzon'da 9 kadın kooperatifimiz var, bunlardan 8'i şu anda burada. İnşallah kooperatif sayısını artırıp ürün çeşitliliğine geçeceğiz." diye konuştu.

Aydın, bu yıl birincisini düzenledikleri festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydederek, üreten kadınları tanıtarak onlara yeni pazarlar açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Trabzon, Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Kadın Kooperatifleri Festivali düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 13:09:34. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kadın Kooperatifleri Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement